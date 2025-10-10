Эксперт объяснил, почему не стоит мыть яйца перед хранением в холодильнике

Вода смывает защитную плёнку, которая предотвращает проникновение бактерий.

Обрабатывать продукт следует только перед приготовлением.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заместитель генерального директора ярославской птицефабрики «Волжанин» Ольга Мохова.

«Магазинное яйцо лучше просто положить в холодильник без мытья. Мыть рекомендуется только перед готовкой. Яйцо покрыто некой биологической плёнкой, которая защищает от внешних факторов, возбудителей болезней. Без этой плёнки возбудители могут проникнуть в яйцо и его испортить. Яйцо с трещинкой можно хранить в холодильнике, а потом употребить в пищу. Главное — термообработка».

