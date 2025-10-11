Рецепт вкусного омлета на завтрак

Всем знакомо, когда нежный омлет буквально за пару минут превращается в подгоревшую «подошву». И это все происходит утром, когда времени итак мало. Однако есть способ, который навсегда изменит ваш подход к завтраку.

Предлагаем вам приготовить варено-паровой омлет в пакете, который покорит вас с первого раза. Ваш омлет больше не пригорит, будет иметь идеально ровную и высокую форму, а также воздушную, нежную текстуру, похожую на суфле. Вы можете готовить несколько порций одновременно в одной кастрюле, а мыть потом придется только миску для взбивания.

Этот омлет готовит настолько легко, что справится даже ребенок. На одну порцию возьмите три яйца, полстакана молока и щепотку соли, смешайте все в миске, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей». Перелейте смесь в два пакета для запекания, вложенных один в другой для надежности. Не заполняйте их до верха, так как омлет будет подниматься. Плотно завяжите пакет узлом. Опустите его в кастрюлю с бурно кипящей водой и варите 30 минут на среднем огне без крышки. Готовый омлет легко вывалится на тарелку идеальным блином, не прилипнув к пакету.