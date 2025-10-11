Рецепт вкусной картошки с салом

Друзья Ларисы Рубальской говорят, что ей блестяще удаются две вещи: писать стихи и готовить еду. Известная поэтесса поделилась рецептом картофеля, жареного на сале, с селедкой и красным луком. Она отмечает, что это блюдо на ужин гарантированно поднимет настроение всей семье. Вам понадобится: 4 крупных картофелины, 100-200 г сала и 1 луковица. На разогретую сковородку выложите нарезанное сало. Когда оно подрумянится, добавьте измельченный лук, затем нарезанную крупной соломкой картошку. Жарьте под крышкой, но часто не перемешивайте, чтобы образовалась аппетитная корочка. В самом конце по вкусу посолите и поперчите. Подавайте жареную картошку с селедкой. Рыбу очистите от костей, нарежьте кусочками и дополните красным луком, нарезанным полукольцами, отмечает канал «Домашние рецепты. Кулинарные истории и легенды». Ранее «ГлагоL» поделился рецептом приготовления ароматных и сытных драников по рецепту бабушки. Главный секрет — в правильной подготовке картофеля.

