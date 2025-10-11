В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты нельзя покупать

Картофель с зелеными пятнами, морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой и увядшую зелень не следует покупать. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

© Вечерняя Москва

Плодоовощную продукцию надо приобретать только в местах, где соблюдают необходимые условия хранения: хорошая вентиляция, наличие холодильных камер для скоропортящихся товаров и отдельные лотки для каждого вида продукции.

— Не нужно пробовать овощи и фрукты на рынках, даже если вам предлагают их ополоснуть. Чтобы удалить микроорганизмы с поверхности, надо тщательно мыть продукты. Особенно это касается сухофруктов: их необходимо не только промыть, но и вымочить в чистой воде перед употреблением, — подчеркнули в ведомстве.

К признакам, которые свидетельствуют о плохом качестве продукции, относятся плесень, гнилостные пятна, механические повреждения и следы химической обработки. Также стоит насторожиться, если мякоть имеет нехарактерную упругость или излишнюю мягкость, добавили в Роспотребнадзоре.

— Не следует покупать картофель с зелеными пятнами, морковь с желтыми и зелеными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой, помятые арбузы и дыни, подмороженные огурцы, поврежденные томаты, увядшую зелень, — сообщили в ведомстве, передает РИА Новости.

