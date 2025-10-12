Щи «Сталинские»: как накормить семью на всю неделю

В морозный день нет ничего лучше, чем съесть тарелку густых и ароматных щей со сметаной. Это не только сытно и полезно, но и освобождает от плиты на всю неделю.

Щи по-сталински томят сегодня, а едят завтра и послезавтра. Со временем они становятся только вкуснее. Говорят, Иосиф Сталин в быту был прост, и щи были одним из его любимых блюд. Секрет их вкуса — в особом способе приготовления.

В классическом рецепте для бульона нужно несколько видов мяса: говядина, телятина и курятина. Но можно взять любое. Сначала отварите мясо в первом бульоне. Потом промойте его и закиньте в чистую кипящую воду. Бульон не должен бурлить, он должен томиться на медленном огне. Свинина варится около четырех часов, курица около часа. Пока варится бульон, приготовьте капусту. Для сталинских щей подходит только квашеная. Ее нужно тушить отдельно не меньше часа, пока она не станет очень мягкой. Затем пожарьте лук до золотистого цвета и отправьте в бульон, где он должен стать прозрачным. Картофель нарежьте брусочками и закиньте в бульон первым. Часть его разварится и загустит щи, часть останется кусочками. Свежую капусту нарубите соломкой и тоже в бросьте в кастрюлю. Когда картошка и капуста станут мягкими, добавляйте морковь и томатную пасту, которые предварительно пожарите на сковороде. В самом конце соедините бульон с тушеной квашеной капустой, дайте покипеть десять минут, затем посолите и поперчите. Выключите плиту, добавьте толченый чеснок и зелень, укутайте кастрюлю полотенцем и оставьте на ночь.

На утро щи получаются особенно наваристыми. Если приготовили много, то уберите в холодильник, суп будет от этого только вкуснее. Им можно кормить всю семью целую неделю, отмечает канал «Посад».

