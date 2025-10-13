Как избавиться от пестицидов на фруктах

Если вы хотите избавиться от грязи, насекомых, остатков клея от ценников и патогенов, которые могли попасть на продукты, то просто промойте их холодной чистой водой. Немного помочь может и снятие кожуры с фрукта или овоща. Правда, пестициды проникают в мякоть растения, да и часто кожура и шелуха обладают полезными свойствами.

В Интернете есть много информации об остатках пестицидов. Тем не менее важно понимать несколько моментов.

Не все пестициды одинаковы. Вообще пестициды используются для поддержания роста сельскохозяйственных культур. Существуют также искусственные пестициды, которые негативно влияют на здоровье человека, и природные.

Небольшое количество химических пестицидов не является поводом для беспокойства. В частности, в США действуют строгие стандарты для защиты от опасного уровня синтетических пестицидов.

Остатки пестицидов могут быть неизбежны. Лучшее, что производители могут сделать, - предотвратить попадание потенциально опасного количества остатков пестицидов в продукты питания.

Даже если на этикетке продукта написано «полностью натуральный» или «органический», это не значит, что у него нет пестицидов. Также на некоторых этикетках может встречаться фраза «выращено без пестицидов» или «не содержит пестицидов». Это может означать, что при выращивании растения не использовались синтетические пестициды.

