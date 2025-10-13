Ученые рассказали, как сохранить томаты свежими

Ученые опровергли мнение, что хранение томатов в холодном месте поможет сохранить их свежесть. Исследователи заявили, что низкие температуры негативно скажутся на качестве плодов.

Охлаждение и хранение в измененной атмосфере могут негативно сказаться на качестве томатов.

Такое метод может изменить не только вкус, но и содержание питательных веществ.

Такое заявление сделала исследовательская группа Калифорнийского университета, проведя эксперимент по хранению томатов при температурах 20; 12,5 и 5 °C с последующим подогревом до 20 °C.

Результаты показали, что хранение при 12,5 °C вызвало наибольшие изменения в метилировании ДНК и экспрессии генов. Томаты созревали долго и отличались высоким уровнем абсцизовой кислоты. Это указывает на то, что томаты созревали не в климатических условиях.

Ученые отмечают, послеуборочная обработка, действительно, может продлить срок томатов и улучшить их качество, однако для этого важно подобрать подходящие условия.

