Английский завтрак — что это и как его приготовить дома

Это питательное блюдо помогает оставаться сытым до обеда.

Английский завтрак — тот случай, когда еда становится визитной карточкой страны. Если пицца ассоциируется с Италией, а круассаны — с Францией, то жареный бекон, яйца и фасоль в томатном соусе — это сразу Британия. Причём такое блюдо подают в любом кафе, где хотят подчеркнуть британский колорит. Когда-то такой завтрак был настоящим «топливом» для фермеров и рабочих: плотный, калорийный и достаточно тяжёлый, чтобы хватило сил на полдня без перекусов.

Уже в XV-XVI веках утренний приём пищи у знати включал мясо, яйца и хлеб. В викторианскую эпоху привычка готовить сытный завтрак закрепилась окончательно. Особенно популярен он стал в XIX веке, когда промышленная революция изменила ритм жизни и люди нуждались в основательном утреннем приёме пищи. К XX веку английский завтрак стал стандартом. Но с годами он перестал быть только способом насытиться и превратился в традицию.

Традиционные составляющие английского завтрака

«Британское утреннее меню вполне сбалансировано. Оно включает белки, жиры, углеводы, большое количество калорий, а также клетчатку и витамины. На столе обязательно должны быть следующие ингредиенты», — Анна Мюллер, шеф-повар ресторана «Мясной Синдикат».

Яйца. Их подают так, как больше нравится заказчику: от лёгкой яичницы-глазуньи с мягким желтком до пышного скрэмбла с кусочками сливочного масла. Некоторые предпочитают яйца всмятку, чтобы макать в них тосты, другие выбирают классический омлет. Вариантов масса, но именно глазунья стала почти обязательным символом.

Бекон и колбасы. Их жарят до лёгкой хрустящей корочки или оставляют чуть мягкими — у каждого свои предпочтения. Тонкие ломтики свинины придают блюду характерный аромат, от которого сразу просыпается аппетит. Дополняют бекон традиционные сосиски. Некоторые регионы включают в завтрак и black pudding — кровяную колбасу с рисом или крупой.

Грибы и помидоры. Классический вариант — шампиньоны, слегка обжаренные на сливочном или оливковом масле. Они дают мягкий, землистый вкус и хорошо сочетаются с мясными продуктами. Помидоры обычно подают не в сыром виде, а разрезают пополам и быстро обжаривают на гриле или сковороде. В дорогих кафе в завтрак могут включать черри-помидоры, запечённые с травами.

Фасоль в томатном соусе. Чаще всего используют консервированную белую фасоль, которую достаточно разогреть. Но настоящие энтузиасты готовят соус самостоятельно, добавляя специи, немного чеснока или каплю вустерширского соуса. Фасоль делает завтрак не только вкуснее, но и питательнее: это источник клетчатки и растительного белка.

Тосты и хлеб. В классическом варианте завтрака предполагается белый хлеб. К тостам часто подают масло, джем или знаменитый мармит — густую тёмную пасту на основе дрожжевого экстракта.

Все перечисленные продукты есть и в российских супермаркетах, поэтому вы можете приготовить настоящий английский завтрак у себя дома.

Напитки, подаваемые к завтраку

В Британии утро без напитка — почти преступление. Тосты и яичница сами по себе сытные, однако есть их всухомятку сложно, да и проснуться без бодрящего глотка чего-то горячего просто невозможно. Англичане обычно пьют:

чай. Он сопровождает завтраки с XIX века и остаётся любимым напитком большинства. К утру обычно выбирают чёрный чай — классический English Breakfast, насыщенный и крепкий, или более изысканный Earl Grey с ароматом бергамота. Чай подают с молоком, которое смягчает вкус, или с лимоном для тех, кто любит более яркий, освежающий оттенок;

кофе. В последние десятилетия популярность этого напитка заметно выросла: капучино, латте и фильтр-кофе стали привычными вариантами даже в традиционных английских пабах. Для некоторых англичан кофе — способ «проснуться окончательно», особенно если рабочий день начинается рано;

соки. Чаще всего это апельсиновый сок, насыщенный и сладкий, реже – яблочный или грейпфрутовый. Он добавляет свежести и немного витаминов, а сочетание с горячими блюдами создаёт приятный контраст вкусов. Его подают с ледяной крошкой или с газированной водой для лёгкости, особенно в летние месяцы.

При выборе напитка для себя ориентируйтесь не только на вкусовые предпочтения, но и на состояние здоровья. Людям с проблемами сердца не стоит пить много кофе, а если повышен уровень глюкозы в крови – стоит отказаться от сладких соков.

Разновидности английского завтрака

Несмотря на то что исторически английский завтрак всегда был довольно плотным и калорийным, современная кухня предлагает несколько вариантов, которые больше подходят к сегодняшнему ритму жизни. Для тех, кто предпочитает менее тяжёлые блюда утром, существует упрощённая версия: яйца, тосты, чай или кофе.

Иногда к этому добавляют немного овощей, свежие томаты или грибы, чтобы завтрак был питательным, но лёгким. Такой вариант идеально подходит для будних дней, когда нужно быстро позавтракать, не жертвуя при этом традиционными вкусами.

Британия – это конгломерат из нескольких стран. Поэтому различия в завтраках есть даже внутри границ Королевства.

В Шотландии к тарелке часто добавляют хаггис — традиционное блюдо из овечьих потрохов с овсянкой и специями, а также картофельные сконы.

В Ирландии встречается белая колбаса — мягкая, с лёгкой сладковатой ноткой, которая отлично сочетается с жареными яйцами и овощами.

В Уэльсе на завтрак могут подавать laverbread — пасту из морских водорослей, обычно обжаренную с овсяной мукой, с яйцами и беконом, что придаёт тарелке совершенно необычный вкус и текстуру.

Есть и региональные отличия – в северных графствах добавляют печёный картофель, в Корнуолле иногда подают небольшие рыбные котлеты, а в прибрежных районах популярны свежие морепродукты или рыбные паштеты.

Современные тенденции в английском завтраке

В наши дни английский завтрак стал гораздо гибче и разнообразнее. Помимо классической версии, многие кафе предлагают «модернизированные» варианты: авокадо на тосте вместо хлеба с маслом, тофу в качестве растительной альтернативы мясу, безглютеновый или цельнозерновой хлеб для тех, кто следит за рационом.

С учётом растущего интереса к здоровому образу жизни появляются и более лёгкие версии: индейка заменяет бекон, овощи готовят на гриле без масла, яйца подают пашот, а фасоль иногда сочетают с томатами и зеленью, а не с жирным соусом.

Как приготовить традиционный английский завтрак?

Время приготовления: 35-40 минут.

Количество порций: 2.

Калорийность (на порцию): ~450-500 ккал.

Белки (на порцию): ~22 г.

Жиры (на порцию): ~28 г.

Углеводы (на порцию): ~30 г.

Список ингредиентов:

яйца — 4 шт.;

бекон — 4 ломтика;

свиные сосиски — 4 маленькие;

консервированная фасоль в томатном соусе — 200 г;

шампиньоны — 4 шт.;

помидоры — 2 шт.;

хлеб для тостов — 4 кусочка;

масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Обжарьте бекон и сосиски на сковороде до золотистой корочки, чтобы они были ароматными и сочными. В это время разогрейте фасоль на маленьком огне, аккуратно помешивая, чтобы соус не пригорел. Грибы обжарьте на масле, а помидоры разрежьте пополам и подрумяньте на сковороде или гриле, чтобы они сохранили сочность и приобрели насыщенный вкус. Яйца приготовьте по вкусу — глазунья, скрэмбл или омлет — и выложите рядом с мясными продуктами. Хлеб подрумяньте в тостере.

Используйте сковороду-гриль для бекона и сосисок — так блюда получаются менее жирными и с красивой рифлёной корочкой. Для лучшего баланса добавляйте больше овощей. Это полезнее для здоровья и сделает завтрак более лёгким. Подавайте завтрак сразу после приготовления — горячие продукты раскрывают вкус максимально полно.

Не забывайте, что завтрак — самый важный приём пищи за день. Он помогает организму проснуться, запускает обмен веществ и даёт энергию на первую половину дня. Английский завтрак прошёл проверку временем – он действительно насыщает и вполне полезен для здоровья. Единственный нюанс – не рекомендуется употреблять ежедневно бекон. Хотя бы иногда заменяйте его на диетическое мясо.