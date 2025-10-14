Простой рецепт капустников

Капустники — это котлеты, которые на вид обычные, а на вкус совсем другие. Нежные, сочные, мягкие, особенно если использовать молодую капусту. Наталья Калнина в своем блоге пишет о том, что они готовятся проще, чем голубцы, а результат радует с первого укуса. Для капустников берем примерно полкило капусты, столько же мясного фарша, одно яйцо, пару луковиц, соль и перец по вкусу. Капусту с луком мелко рубим или перебиваем блендером и соединяем с фаршем. Из него делаем котлеты и обваливаем их в муке.

Сначала обжариваем котлетки на сковороде до румяной корочки, а потом перекладываем в духовку, добавляем немного воды и оставляем пропариваться около четверти часа при средней температуре. Ранее «ГлагоL» писал о том, как создать на выпечке блестящую и хрустящую корочку, от которой потекут слюни. Вариантов множество, вам остается только выбрать.