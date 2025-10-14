Какие грибы подходят для супа, а какие лучше отварить отдельно

Осенью корзины грибников быстро наполняются подосиновиками, сыроежками и лисичками. Эти грибы идут и в суп, и в другие простые блюда. Но автор канала «»Едим Дома»» с Юлией Высоцкой» напоминает: не все грибы одинаково подходят для первых блюд.

Особенно осторожно стоит относиться к пластинчатым грибам — это грузди, волнушки, сыроежки, лисички и рыжики. Во время варки из них выходит горечь, и вкус портится. Поэтому их обычно отваривают отдельно.

С грибами шутки плохи. Если грибы залежались, от них потом может стать плохо. Так что лучше выбросить, чем потом лечиться. Для супов идеально подходят белые грибы, подосиновики, подберезовики, шампиньоны, опята и вешенки, а еще боровики и опята. К ним добавляют картошку, морковь и лук. Все обжаривают, заливают бульоном, варят до мягкости. В конце немного сметаны и свежая петрушка. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, как правильно обрабатывать грибы, чтобы не отравиться. Здесь все индивидуально, так что с каждым грибочком стоит быть осторожным.