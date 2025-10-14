Не всегда ядовитые, но менее вкусные: у каких грибов есть двойники

В столичных лесах начался грибной бум: сейчас грибов гораздо больше, чем обычно. Однако в центральной части России, наряду со съедобными видами, можно столкнуться и с ядовитыми. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, почему в лесах Москвы и Подмосковья наблюдается такой всплеск и как отличить съедобный гриб от ядовитого.

По словам миколога Михаила Вишневского, этот год оказался удачным для тихой охоты. Уже в мае в московских лесах было много грибов. Сейчас люди продолжают их собирать.

Дело в том, что температура и влажность стимулируют появление грибов на грибницах. Пока не будет серьезных заморозков — от минус пяти градусов и ниже, — грибы продолжат расти до конца октября и даже до середины ноября, — спрогнозировал Вишневский.

Он также отметил, что осенью ядовитых грибов в подмосковных и московских лесах становится меньше, что сокращает риск смертельного отравления.

За исключением строчка осеннего, ядовитых грибов в столичном регионе не найти. Но он выглядит довольно специфично, поэтому перепутать его со съедобным видом невозможно. У гриба складчатая шляпка коричневого цвета, которая со временем может приобретать коричнево-черный цвет, — предупредил миколог.

По мнению специалиста, в средней полосе России со съедобными часто путают такие смертельно опасные виды, как:

бледная поганка или мухомор зеленый — собирают, как сыроежку, рядовку или шампиньон;

мухомор (со шляпкой зеленого цвета) — его часто путают с зеленой сыроежкой и зеленушкой;

мухомор вонючий (белый) — собирают под видом шампиньона;

серно-желтый опенок — путают с опенком.

Помимо смертельно опасных грибов, в лесах Подмосковья и Москвы растут ложные грибы, которые не представляют опасности для человека, но отличаются вкусовыми качествами, дополнил специалист.

К примеру, ложные лисички не ядовитые, но менее вкусные, чем классические желтые. Ложный белый горчак тоже не ядовитый, но сильно горчит, — заключил Вишневский.

В свою очередь, ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ, миколог Максим Дьяков в беседе с «ВМ» раскрыл главное правило, которое позволит отличить ядовитый гриб от съедобного.