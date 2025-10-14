Что необходимо знать, чтобы правильно квасить и хранить капусту

Правильно заготовленная квашеная капуста приносит пользу организму, обеспечивая его витаминами и полезными бактериями, однако нарушение технологии приготовления или хранения продукта способно нанести вред здоровью. Об этом предупредила руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова.

Чтобы избежать ошибок, она посоветовала выбирать позднеспелые сорта капусты, удалять поврежденные листья и мыть кочан перед использованием.

«Для засолки лучше использовать стеклянные банки, эмалированные кастрюли без сколов и царапин или пластиковые контейнеры, но не металлическую тару – она может вступить в реакцию с кислотами и сделать продукт ядовитым», — добавила Анищенкова.

Процесс брожения длится от двух до семи дней при температуре от плюс 18 до плюс 22 градусов. Готовый продукт желательно переложить в холодные условия, например — поставить в холодильник или убрать в погреб, обеспечив полную защиту от солнечного света и поддерживая температуру от нуля до пяти градусов тепла.

Неправильное хранение может испортить вкус и полезные свойства капусты, сделав ее опасной для потребления. Анищенкова напомнила, что не стоит употреблять продукт с плесенью, темными пятнами или странным запахом. Правильно подготовленную капусту можно хранить 7–8 месяцев, сообщает Life.ru.

В разгар сезона домашних заготовок важно помнить о рисках для здоровья, связанных с неправильным подбором ингредиентов, нарушением технологий и санитарных норм. Особенно опасны домашние закрутки с грибами, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

С наступлением нового сезона многие дачники начинают активно готовить закрутки на зиму, иногда забывая о безопасности уже имеющихся запасов. О сроке годности закруток напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Вечерняя Москва» узнала у главного садовода России Октябрины Ганичкиной, что пора консервировать в конце августа и как лучше хранить урожай.