О чем важно знать, заказывая готовую еду

Покупатели могут требовать компенсацию, если отравятся привезенными блюдами или продуктами из сервисов доставок, напомнили юристы. О каких еще правах следует знать тем, кто заказывает готовую еду, разбиралась Москва 24.

Отравление на дом

При отравлении блюдами или продуктами из доставки можно получить компенсацию, рассказала изданию "Абзац" юрист Екатерина Нечаева. По ее словам, первое, что нужно сделать в такой ситуации, – это обратиться в больницу, чтобы зафиксировать факт отравления.

"У некоторых медиков есть такая процедура, как установление, чем человек отравился. Если нет такой возможности, то уже нужно обращаться в экспертное учреждение. Туда можно отправить либо остатки пищи, либо посуду, в которой пришло блюдо".

Кроме того, важно сохранять электронные чеки и скриншоты диалога с сервисом доставки. Собрав всю доказательную базу, юрист посоветовала обратиться к компании и потребовать компенсацию. Эксперт отметила, что в России подобные споры редко доходят до суда, потому что организации предпочитают не портить репутацию и договариваться с клиентами в досудебном порядке.

В РФ уже не раз фиксировались случаи отравления готовой едой. Например, в феврале 2025 года не менее шести детей были госпитализированы в столице после употребления продуктов из службы доставки.

Еще один громкий случай произошел летом 2024-го: более 100 человек обратились в Москве к врачам с признаками отравления после того, как съели привезенные салаты с фасолью. У пострадавших диагностировали ботулизм. В результате 55 пациентов с симптомами оказались в тяжелом состоянии, еще 30 попали в реанимацию.

Доставка по правилам

Определить испорченную еду в первую очередь можно по внешнему виду, рассказала Москве 24 пищевой технолог, кандидат технических наук Нелли Львович.

"Если цвет неестественный для данного продукта или на нем пошли какие-то пятна, есть следы плесени, гнили, конечно, это уже несъедобно. Также показателем непригодности может быть слизь на еде или неестественный блеск", – отметила специалист.

Резкий неприятный запах тоже сообщает о том, что продукт уже испортился. К тому же показателем может быть неестественный вкус (например, когда что-то горчит).

Кроме этого, признаком испорченной еды может быть и раздувшаяся упаковка, поскольку разрастание микрофлоры приводит к увеличению количества газов.

"Также есть высокорисковая категория блюд, которую нежелательно заказывать через службу доставки. Прежде всего это те, в которых продукты сильно измельчены. Потому что, например, в цельном куске мяса бактерии распространяются только по его поверхности. Если же это будет фарш, бактерии распределятся по каждому маленькому кусочку. Так что все паштеты, супы-пюре и прочие гомогенные блюда находятся в категории высокого риска, поэтому если их и есть, то в первые же сутки после изготовления", – отметила эксперт.

"Капризными" технолог также назвала картофельное пюре и суп-лапшу. У них нет собственной кислотности или соли, которые естественным образом замедляют процесс размножения бактерий, – соответственно, они могут портиться быстрее, пояснила Львович.

В целом же она посоветовала выбирать блюда, состав которых понятен. Если встречается хоть какой-то незнакомый компонент, лучше от продукции отказаться, заключила специалист.

Также важно помнить, что потребитель имеет право получить от поставщика продуктов качественную безопасную еду, отметила в разговоре с Москвой 24 юрист Алла Георгиева.

Поэтому, если в заказе пришло, например, подгоревшее или непрожаренное блюдо, покупатель может зафиксировать это на фото и видео, а потом обратиться к оператору доставки с требованием возврата денег. Точно так же нужно поступить и в ситуации, когда в еде обнаруживается волос или любой другой посторонний предмет, отметила эксперт.

"Но бывают и такие истории, когда человек, например, ломает зуб из-за попавшегося в винегрете камня. Тогда следует сохранять все чеки на лечение, чтобы затем в суде можно было возложить все расходы на продавца".

Потребитель также имеет право знать время доставки и получить товар в нужный срок. При задержке можно и отказаться от блюда, вернуть деньги, сославшись на то, что продукт уже не актуален. Тем более если еда в процессе долгой доставки остыла, подчеркнула Георгиева. Юрист также посоветовала обращать внимание на то, что некоторые операторы в договоре указывают размер неустойки в случае задержки товара. Часто она, например, составляет 3% от стоимости заказа за каждый час просрочки – тогда ее тоже можно требовать, заключила эксперт.