Как добиться идеальной корочки на выпечке

Золотистая и блестящая корочка на выпечке получается, если смазывать ее до и после выпекания. Наталья Калнина в своем блоге предлагает сразу несколько вариантов, чем смазать пирожки, чтобы они сияли ярче звезд.

© ГлагоL

До духовки обычно используют яичную смазку. Целое яйцо с водой или молоком придает золотистый цвет, только желток делает корочку насыщенной, а белок добавляет легкую прозрачность.

Можно использовать и другие продукты. Молоко или сливки делают корочку мягкой, сахарная вода придает легкий карамельный оттенок и небольшой хруст. Масло хорошо подходит для несладкой выпечки, например пирожков с картошкой или капустой.

А после выпечки можно дополнительно покрыть все сиропом, медом или теплым джемом. Для соленых булочек возьмите горячее масло и распределите тонкой кисточкой.

Соленые пирожки, кстати, отлично подойдут на закуску к «Сталинским» щам. Их рецепт «ГлагоL» публиковал ранее.