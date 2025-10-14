Хруст, блеск, аромат: как добиться идеальной корочки на выпечке
Золотистая и блестящая корочка на выпечке получается, если смазывать ее до и после выпекания. Наталья Калнина в своем блоге предлагает сразу несколько вариантов, чем смазать пирожки, чтобы они сияли ярче звезд.
До духовки обычно используют яичную смазку. Целое яйцо с водой или молоком придает золотистый цвет, только желток делает корочку насыщенной, а белок добавляет легкую прозрачность.
Можно использовать и другие продукты. Молоко или сливки делают корочку мягкой, сахарная вода придает легкий карамельный оттенок и небольшой хруст. Масло хорошо подходит для несладкой выпечки, например пирожков с картошкой или капустой.
А после выпечки можно дополнительно покрыть все сиропом, медом или теплым джемом. Для соленых булочек возьмите горячее масло и распределите тонкой кисточкой.
Соленые пирожки, кстати, отлично подойдут на закуску к «Сталинским» щам. Их рецепт «ГлагоL» публиковал ранее.