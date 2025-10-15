Названы самые частые нарушения в российском общепите

Заведения общественного питания часто нарушают принципы пищевой безопасности, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

© Lenta.ru

«Когда сырая рыба или мясо хранятся на одной полке с готовыми к употреблению продуктами или овощами для салата, возникает риск перекрестного загрязнения. Это не формальность, а прямая угроза для здоровья посетителей, которая может привести к серьезным последствиям», — отметила Спеценко.

Наиболее распространенная проблема — системные провалы в соблюдении правил личной гигиены персонала, отметили в Роскачестве. На втором месте — грубые нарушения условий хранения продуктов, в том числе несоблюдение температурного режима в холодильниках, и прямое игнорирование правил товарного соседства, объяснила специалист.

Еще одна распространенная проблема касается недостаточной маркировки скоропортящихся продуктов и готовых полуфабрикатов на кухне. Отсутствие четких бирок с датой изготовления и сроком годности приводит к путанице, пояснила Спеценко.

Четвертое место — критические санитарные состояния производственных зон: застарелые загрязнения на рабочих поверхностях, наледь в морозильных камерах, неисправное оборудование и недостаточная уборка помещений. Все это создает среду, благоприятную для размножения патогенной микрофлоры, добавила эксперт Роскачества.

Также распространено нарушение технологии приготовления блюд, в частности — недостаточная термическая обработка продуктов. Речь идет о ситуациях, когда повара в целях экономии времени или для сохранения сочности продукта сознательно сокращают время жарки мяса, рыбы или птицы, считает специалист.

«Это не просто формальные несоответствия, а реальные риски для потребителя. Их устранение требует от владельцев заведений фундаментального пересмотра внутренних процессов, внедрения системы контроля на всех этапах -- от приемки сырья до подачи блюда, а также постоянного обучения персонала», — Елена Спеценко, эксперт Роскачества.

Она подчеркнула, что все перечисленные нарушения носят системный характер.

12 февраля суд в Ростове-на-Дону приговорил к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы бывшего сушефа компании по доставке правильного и здорового питания, виновного в массовом отравлении людей. Мужчина нарушил требования СанПин при приготовлении еды и допустил распространение острой кишечной инфекции среди покупателей. В результате этого пострадали более 170 человек.