Шесть лучших салатов с куриной грудкой

Катерина Саломе

Куриная грудка — универсальный ингредиент для салатов: она питательная, низкокалорийная и легко сочетается с овощами. «‎Рамблер» собрал шесть простых и вкусных рецептов, которые подойдут для повседневного обеда, ужина или праздничного стола.

© 13-Smile/iStock.com

1) Салат с куриной грудкой, авокадо и грейпфрутом

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 1 шт.
  • авокадо — 1 спелый
  • грейпфрут — ½
  • салатный микс — 2 горсти
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • мед — 1 ч. л.
  • соевый соус — 1 ч. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку тщательно промойте, обсушите и замаринуйте в ложке оливкового масла, соли и перце.
  2. Запеките в духовке при 180 °C около 20 минут или отварите до готовности — но важно не пересушить мясо.
  3. Остудите и нарежьте тонкими ломтиками.
  4. Грейпфрут очистите от кожуры и всех белых перегородок — они придают горечь.
  5. Авокадо нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнел.
  6. Приготовьте заправку: соедините мед, соевый соус, лимонный сок и оливковое масло, хорошо взбейте венчиком.
  7. На большую тарелку выложите листья салата, сверху — курицу, авокадо и филе грейпфрута.
  8. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

2) Теплый салат с курицей, грибами и шпинатом

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 300 г
  • шампиньоны — 200 г
  • шпинат свежий — 2 горсти
  • лук репчатый — 1 шт.
  • сливочное масло — 20 г
  • оливковое масло — 1 ст. л.
  • бальзамический уксус — 1 ч. л.
  • соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на смеси сливочного и оливкового масла до золотистой корочки.
  2. Добавьте нарезанный полукольцами лук и грибы, жарьте семь–десять минут до мягкости.
  3. Когда шампиньоны отдадут влагу и станут румяными, приправьте солью, перцем и щепоткой муската.
  4. В конце добавьте свежий шпинат — он должен лишь слегка «осесть» под действием тепла.
  5. Снимите с огня, сбрызните бальзамическим уксусом и перемешайте.
  6. Подавать салат лучше теплым, с хрустящим хлебом.
  7. Можно дополнить блюдо ложкой сметаны или сливок — получится более нежная и насыщенная текстура.

3) Салат с куриной грудкой, виноградом и сыром дор-блю

© rakratchada/iStock.com

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 1 шт.
  • виноград без косточек — 100 г
  • сыр дор-блю — 60 г
  • грецкие орехи — горсть
  • салатные листья — 2 горсти
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку запеките или отварите, остудите и нарежьте кубиками.
  2. Виноград разрежьте пополам, орехи подсушите на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат.
  3. Сыр нарежьте кубиками или разомните вилкой — зависит от того, хотите ли вы яркий контраст или более мягкое сочетание.
  4. В большой миске соедините курицу, виноград, орехи и сыр. Добавьте листья салата, полейте маслом и лимонным соком, перемешайте.
  5. Перед подачей охладите 15 минут — тогда вкус станет более гармоничным, а текстура — хрустящей и сливочной одновременно.

4) Мексиканский салат с курицей и фасолью

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 300 г
  • фасоль красная консервированная — ½ банки
  • кукуруза — ½ банки
  • болгарский перец — 1 шт.
  • томаты черри — 6 шт.
  • зеленый лук — пучок
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • сок лайма — 1 ст. л.
  • паприка, кориандр, перец чили — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу нарежьте кубиками, посыпьте специями и обжарьте до румяной корочки.
  2. Перец и помидоры нарежьте.
  3. Фасоль и кукурузу промойте под проточной водой.
  4. Смешайте все в большой миске, добавьте нарезанный зеленый лук.
  5. Сбрызните соком лайма и оливковым маслом, тщательно перемешайте.
  6. Перед подачей можно посыпать тертым сыром или добавить ложку сметаны.

5) Салат с курицей, морковью по-корейски и ананасом

Ингредиенты:

  • отварная куриная грудка — 300 г
  • морковь по-корейски — 100 г
  • ананасы консервированные — 100 г
  • яйца вареные — 2 шт.
  • майонез — 2 ст. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Курицу нарежьте мелкими кубиками.
  2. Яйца очистите и нарежьте.
  3. Смешайте мясо с морковью и кусочками ананаса.
  4. Добавьте майонез, немного соли и перца, аккуратно перемешайте. Накройте пленкой и уберите в холодильник на полчаса, чтобы салат настоялся.
  5. Перед подачей можно добавить немного кукурузы или тертого сыра.

6) Салат с куриной грудкой, киноа и йогуртовой заправкой

© Ugur Karakoc/iStock.com

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 1 шт.
  • киноа — ½ стакана
  • огурец — 1 шт.
  • помидор — 1 шт.
  • зелень — по вкусу
  • греческий йогурт — 3 ст. л.
  • горчица — ½ ч. л.
  • лимонный сок — 1 ч. л.
  • соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Киноа тщательно промойте и отварите до готовности (примерно 15 минут). Остудите.
  2. Куриную грудку запеките с солью, перцем и небольшим количеством масла, нарежьте ломтиками.
  3. Смешайте йогурт, горчицу и лимонный сок — получится легкая кремовая заправка.
  4. Огурец и помидор нарежьте, зелень мелко порубите. Смешайте все в миске, добавьте киноа и курицу.
  5. Полейте заправкой, перемешайте.

Куриная грудка — не скучный ингредиент, если знать, как ее подать. Одни салаты с ней получаются теплыми и сытными, другие — свежими и легкими. Главное — не пересушить мясо и подобрать правильное сочетание вкусов.

