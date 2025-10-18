Шесть лучших салатов с куриной грудкой

Куриная грудка — универсальный ингредиент для салатов: она питательная, низкокалорийная и легко сочетается с овощами. «‎Рамблер» собрал шесть простых и вкусных рецептов, которые подойдут для повседневного обеда, ужина или праздничного стола.

© 13-Smile/iStock.com

1) Салат с куриной грудкой, авокадо и грейпфрутом

Ингредиенты:

куриная грудка — 1 шт.

авокадо — 1 спелый

грейпфрут — ½

салатный микс — 2 горсти

оливковое масло — 2 ст. л.

мед — 1 ч. л.

соевый соус — 1 ч. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Куриную грудку тщательно промойте, обсушите и замаринуйте в ложке оливкового масла, соли и перце. Запеките в духовке при 180 °C около 20 минут или отварите до готовности — но важно не пересушить мясо. Остудите и нарежьте тонкими ломтиками. Грейпфрут очистите от кожуры и всех белых перегородок — они придают горечь. Авокадо нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнел. Приготовьте заправку: соедините мед, соевый соус, лимонный сок и оливковое масло, хорошо взбейте венчиком. На большую тарелку выложите листья салата, сверху — курицу, авокадо и филе грейпфрута. Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.

2) Теплый салат с курицей, грибами и шпинатом

Ингредиенты:

куриная грудка — 300 г

шампиньоны — 200 г

шпинат свежий — 2 горсти

лук репчатый — 1 шт.

сливочное масло — 20 г

оливковое масло — 1 ст. л.

бальзамический уксус — 1 ч. л.

соль, перец, мускатный орех — по вкусу

Способ приготовления:

Курицу нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на смеси сливочного и оливкового масла до золотистой корочки. Добавьте нарезанный полукольцами лук и грибы, жарьте семь–десять минут до мягкости. Когда шампиньоны отдадут влагу и станут румяными, приправьте солью, перцем и щепоткой муската. В конце добавьте свежий шпинат — он должен лишь слегка «осесть» под действием тепла. Снимите с огня, сбрызните бальзамическим уксусом и перемешайте. Подавать салат лучше теплым, с хрустящим хлебом. Можно дополнить блюдо ложкой сметаны или сливок — получится более нежная и насыщенная текстура.

3) Салат с куриной грудкой, виноградом и сыром дор-блю

© rakratchada/iStock.com

Ингредиенты:

куриная грудка — 1 шт.

виноград без косточек — 100 г

сыр дор-блю — 60 г

грецкие орехи — горсть

салатные листья — 2 горсти

оливковое масло — 2 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

Способ приготовления:

Куриную грудку запеките или отварите, остудите и нарежьте кубиками. Виноград разрежьте пополам, орехи подсушите на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат. Сыр нарежьте кубиками или разомните вилкой — зависит от того, хотите ли вы яркий контраст или более мягкое сочетание. В большой миске соедините курицу, виноград, орехи и сыр. Добавьте листья салата, полейте маслом и лимонным соком, перемешайте. Перед подачей охладите 15 минут — тогда вкус станет более гармоничным, а текстура — хрустящей и сливочной одновременно.

4) Мексиканский салат с курицей и фасолью

Ингредиенты:

куриная грудка — 300 г

фасоль красная консервированная — ½ банки

кукуруза — ½ банки

болгарский перец — 1 шт.

томаты черри — 6 шт.

зеленый лук — пучок

оливковое масло — 2 ст. л.

сок лайма — 1 ст. л.

паприка, кориандр, перец чили — по вкусу

Способ приготовления:

Курицу нарежьте кубиками, посыпьте специями и обжарьте до румяной корочки. Перец и помидоры нарежьте. Фасоль и кукурузу промойте под проточной водой. Смешайте все в большой миске, добавьте нарезанный зеленый лук. Сбрызните соком лайма и оливковым маслом, тщательно перемешайте. Перед подачей можно посыпать тертым сыром или добавить ложку сметаны.

5) Салат с курицей, морковью по-корейски и ананасом

Ингредиенты:

отварная куриная грудка — 300 г

морковь по-корейски — 100 г

ананасы консервированные — 100 г

яйца вареные — 2 шт.

майонез — 2 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Курицу нарежьте мелкими кубиками. Яйца очистите и нарежьте. Смешайте мясо с морковью и кусочками ананаса. Добавьте майонез, немного соли и перца, аккуратно перемешайте. Накройте пленкой и уберите в холодильник на полчаса, чтобы салат настоялся. Перед подачей можно добавить немного кукурузы или тертого сыра.

6) Салат с куриной грудкой, киноа и йогуртовой заправкой

© Ugur Karakoc/iStock.com

Ингредиенты:

куриная грудка — 1 шт.

киноа — ½ стакана

огурец — 1 шт.

помидор — 1 шт.

зелень — по вкусу

греческий йогурт — 3 ст. л.

горчица — ½ ч. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Киноа тщательно промойте и отварите до готовности (примерно 15 минут). Остудите. Куриную грудку запеките с солью, перцем и небольшим количеством масла, нарежьте ломтиками. Смешайте йогурт, горчицу и лимонный сок — получится легкая кремовая заправка. Огурец и помидор нарежьте, зелень мелко порубите. Смешайте все в миске, добавьте киноа и курицу. Полейте заправкой, перемешайте.

Куриная грудка — не скучный ингредиент, если знать, как ее подать. Одни салаты с ней получаются теплыми и сытными, другие — свежими и легкими. Главное — не пересушить мясо и подобрать правильное сочетание вкусов.

