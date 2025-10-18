Шесть лучших салатов с куриной грудкой
Куриная грудка — универсальный ингредиент для салатов: она питательная, низкокалорийная и легко сочетается с овощами. «Рамблер» собрал шесть простых и вкусных рецептов, которые подойдут для повседневного обеда, ужина или праздничного стола.
1) Салат с куриной грудкой, авокадо и грейпфрутом
Ингредиенты:
- куриная грудка — 1 шт.
- авокадо — 1 спелый
- грейпфрут — ½
- салатный микс — 2 горсти
- оливковое масло — 2 ст. л.
- мед — 1 ч. л.
- соевый соус — 1 ч. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Куриную грудку тщательно промойте, обсушите и замаринуйте в ложке оливкового масла, соли и перце.
- Запеките в духовке при 180 °C около 20 минут или отварите до готовности — но важно не пересушить мясо.
- Остудите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Грейпфрут очистите от кожуры и всех белых перегородок — они придают горечь.
- Авокадо нарежьте кубиками, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнел.
- Приготовьте заправку: соедините мед, соевый соус, лимонный сок и оливковое масло, хорошо взбейте венчиком.
- На большую тарелку выложите листья салата, сверху — курицу, авокадо и филе грейпфрута.
- Полейте заправкой и аккуратно перемешайте.
2) Теплый салат с курицей, грибами и шпинатом
Ингредиенты:
- куриная грудка — 300 г
- шампиньоны — 200 г
- шпинат свежий — 2 горсти
- лук репчатый — 1 шт.
- сливочное масло — 20 г
- оливковое масло — 1 ст. л.
- бальзамический уксус — 1 ч. л.
- соль, перец, мускатный орех — по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на смеси сливочного и оливкового масла до золотистой корочки.
- Добавьте нарезанный полукольцами лук и грибы, жарьте семь–десять минут до мягкости.
- Когда шампиньоны отдадут влагу и станут румяными, приправьте солью, перцем и щепоткой муската.
- В конце добавьте свежий шпинат — он должен лишь слегка «осесть» под действием тепла.
- Снимите с огня, сбрызните бальзамическим уксусом и перемешайте.
- Подавать салат лучше теплым, с хрустящим хлебом.
- Можно дополнить блюдо ложкой сметаны или сливок — получится более нежная и насыщенная текстура.
3) Салат с куриной грудкой, виноградом и сыром дор-блю
© rakratchada/iStock.com
Ингредиенты:
- куриная грудка — 1 шт.
- виноград без косточек — 100 г
- сыр дор-блю — 60 г
- грецкие орехи — горсть
- салатные листья — 2 горсти
- оливковое масло — 2 ст. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Куриную грудку запеките или отварите, остудите и нарежьте кубиками.
- Виноград разрежьте пополам, орехи подсушите на сухой сковороде, чтобы раскрыть аромат.
- Сыр нарежьте кубиками или разомните вилкой — зависит от того, хотите ли вы яркий контраст или более мягкое сочетание.
- В большой миске соедините курицу, виноград, орехи и сыр. Добавьте листья салата, полейте маслом и лимонным соком, перемешайте.
- Перед подачей охладите 15 минут — тогда вкус станет более гармоничным, а текстура — хрустящей и сливочной одновременно.
4) Мексиканский салат с курицей и фасолью
Ингредиенты:
- куриная грудка — 300 г
- фасоль красная консервированная — ½ банки
- кукуруза — ½ банки
- болгарский перец — 1 шт.
- томаты черри — 6 шт.
- зеленый лук — пучок
- оливковое масло — 2 ст. л.
- сок лайма — 1 ст. л.
- паприка, кориандр, перец чили — по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу нарежьте кубиками, посыпьте специями и обжарьте до румяной корочки.
- Перец и помидоры нарежьте.
- Фасоль и кукурузу промойте под проточной водой.
- Смешайте все в большой миске, добавьте нарезанный зеленый лук.
- Сбрызните соком лайма и оливковым маслом, тщательно перемешайте.
- Перед подачей можно посыпать тертым сыром или добавить ложку сметаны.
5) Салат с курицей, морковью по-корейски и ананасом
Ингредиенты:
- отварная куриная грудка — 300 г
- морковь по-корейски — 100 г
- ананасы консервированные — 100 г
- яйца вареные — 2 шт.
- майонез — 2 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Курицу нарежьте мелкими кубиками.
- Яйца очистите и нарежьте.
- Смешайте мясо с морковью и кусочками ананаса.
- Добавьте майонез, немного соли и перца, аккуратно перемешайте. Накройте пленкой и уберите в холодильник на полчаса, чтобы салат настоялся.
- Перед подачей можно добавить немного кукурузы или тертого сыра.
6) Салат с куриной грудкой, киноа и йогуртовой заправкой
© Ugur Karakoc/iStock.com
Ингредиенты:
- куриная грудка — 1 шт.
- киноа — ½ стакана
- огурец — 1 шт.
- помидор — 1 шт.
- зелень — по вкусу
- греческий йогурт — 3 ст. л.
- горчица — ½ ч. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Киноа тщательно промойте и отварите до готовности (примерно 15 минут). Остудите.
- Куриную грудку запеките с солью, перцем и небольшим количеством масла, нарежьте ломтиками.
- Смешайте йогурт, горчицу и лимонный сок — получится легкая кремовая заправка.
- Огурец и помидор нарежьте, зелень мелко порубите. Смешайте все в миске, добавьте киноа и курицу.
- Полейте заправкой, перемешайте.
Куриная грудка — не скучный ингредиент, если знать, как ее подать. Одни салаты с ней получаются теплыми и сытными, другие — свежими и легкими. Главное — не пересушить мясо и подобрать правильное сочетание вкусов.
