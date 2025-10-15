Картошка по-деревенски: секрет идеальных хрустящих долек

Картошка по-деревенски с солеными огурчиками пахнет так аппетитно, что запах может преследовать во сне, если долго ее не готовить. Слюнки текут от одного только воспоминания, а дома повторить этот вкус почему-то не удается. Автор канала «Кулинарные записки обо всем» рассказывает, как добиться это ресторанного эффекта. Для духовки лучше брать картофелины с желтоватой шершавой кожурой. Молодой картофель сначала слегка отвариваем, а чистить его не обязательно – достаточно просто хорошенько протереть щеткой средней жесткости и дополнительно промыть, чтобы убрать лишний крахмал.

Дольки тоже нарезаем одинаковыми, иначе половина превратится в горелки, а вторая будет хрустеть от сырости. И от фольги тоже откажитесь, она заберет всю румяность на себя.