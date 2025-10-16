Рецепт оригинальной закуски к Новому году

На дворе уже середина октября, так что пора начинать подготовку к Новому году. Собрать стол всегда сложно, но именно грамотное сочетание ингредиентов подарит вам и вашим гостям отменный вкус и незабываемый восторг. Рецепт идеальной закуски предлагает Василий Емельяненко в своем блоге.

Ингредиенты: бородинский хлеб, длинный огурец, сырокопченая колбаса, творожный сыр, каперсы, маринованный острый перец, сливочное масло. Тонкими ломтиками нарезаем хлеб и с помощью пекарского кольца вырезаем из мякиша небольшие кружочки. На сливочном масле обжариваем кружочки с двух сторон. Овощечисткой нарезаем огурец на длинные и тонкие слайсы. На огуречные слайсы выкладываем тонко нарезанную колбасу и сворачиваем в рулетик. Фиксируем все зубочисткой. Обжаренные гренки смазываем творожным сыром, сверху ставим получившуюся «огуречную розочку», добавляем каперсы и колечки маринованного перца. Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, как приготовить ресторанную картошку по-деревенски. Такое блюдо можно даже и к праздничному столу подавать.