Как правильно отварить свеклу

Когда дело доходит до варки свеклы, мотивация что-то готовить сразу падает. Автор канала swjournal.ru пишет о том, что такая уж она коварная: если неправильно ее сварить, то от цвета и вкуса ничего не останется. Вообще, свекла очень полезная. В ней куча нитратов для сердца и клетчатки для кишечника. Да и калорий тут меньше половины на 100 граммов.

Чтобы овощ получился ярким и упругим, не заливайте его водой полностью, оставьте сухой примерно треть. Варите на медленном огне и периодически переворачивайте крупные плоды. Можно добавить холодные воды, чтобы она сварилась быстрее. Это, кстати, не разрушает свеклу, зато экономит время.

А чтобы сохранить цвет и сок, оставьте после варки плоды минут на 20 в горячей воде, а уже потом меняйте ее на холодной. И маленький секрет: хвостик лучше не обрезать заранее, иначе сок просто вытечет.

