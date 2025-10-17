Четыре лучших рецепта сырников

Сырники — вкусный и полезный завтрак для всей семьи. Они быстро готовятся и содержат массу питательных веществ, а сладкими или банановыми сырниками вполне можно заменить десерт. «Лента.ру» выяснила, как приготовить самые вкусные сырники из творога и как сделать так, чтобы это блюдо получилось очень нежным и воздушным.

Как выбрать творог для сырников

Для того чтобы сырники получились очень нежными и вкусными, нужно купить подходящие ингредиенты. И главный из них — творог. В тесто для сырников лучше не добавлять мягкий или обезжиренный творог (он больше подходит для кремов и муссов), как и творожное зерно в сливках. Из творожной массы готовить их тоже не стоит: она гораздо более калорийная и менее полезная, чем обычный творог, да и сами сырники получатся слишком сладкими и сухими.

Для сырников лучше всего использовать фермерский развесной творог, купленный в проверенном месте, или магазинный рассыпчатый. Он должен быть сухим, жирностью не менее 5%.

С таким творогом сырники получатся очень воздушными. Кусочки творога лучше размять, перемешать с мукой или протереть через крупное сито. Если творог все же оказался жидким и содержит сыворотку, можно отжать его через марлю. А если слишком сухим — влить на каждые 300 граммов столовую ложку сливок или молока. В жирный творог можно добавить немного больше муки, чем обычно.

Для того чтобы сырники получились пышнее, можно добавить в тесто щепотку соды или немного разведенной лимонной кислоты

В случае, если творог подобран правильно, будет достаточно всего одного яйца на 500 граммов теста для сырников: белок «работает» как вода, а желток — как жир. Но если творог не слишком жирный, можно добавить еще один желток.

Какую муку использовать

В случае если творог плотный, вязкий и в нем нет лишней воды, то муки в тесто для сырников нужно добавлять немного — три-четыре столовые ложки на 500 граммов. При желании муку можно заменить манной крупой — сырники из нее получатся очень нежными и пышными без разрыхлителя. Некоторые также добавляют в тесто ложку крахмала, чтобы сырники не разваливались.

Нужен ли сахар

Что касается сахара, то, если для сырников выбран вкусный творог, подсластитель можно не добавлять совсем. А если захочется сладкого — готовое блюдо можно есть с вареньем или сгущенкой. Некоторые повара вмешивают в тесто вместо сахара мед.

Важно помнить, что от избытка жидкости сырники «поплывут». Поэтому сахара, меда или сиропа в тесте для сырников должно быть немного: не больше одной-двух столовых ложек.

Классические сырники на сковороде: рецепт

Самый простой и вкусный рецепт этого блюда — классические сырники на сковороде. Он подойдет для тех, кто хочет быстро приготовить завтрак. Но стоит помнить, что блюдо не отличается низкой калорийностью. Тем, кто предпочитает диетическую еду, лучше запечь сырники в духовке.

Ингредиенты для сырников на сковороде:

творог 5-9% — 500 граммов;

мука — 4 столовые ложки;

куриное яйцо — 1-2 штуки, в зависимости от жирности творога;

соль — 1 щепотка;

ванилин — по вкусу;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

сахар ванильный, масло растительное для жарки.

Как приготовить классические сырники

Выложите творог в миску. Если он влажный — предварительно отожмите его через марлю. К творогу добавьте яйца, сахар, соль и ванилин. Перетрите массу вилкой до однородности, пока она не станет гладкой, а комки не разойдутся. Добавьте муку, просеянную с разрыхлителем, замесите или перетрите блендером в однородную массу тесто для сырников. Оставьте тесто настояться 30 минут. Слепите сырники толщиной не более одного-полутора сантиметров, немного обваляйте в муке. Другой вариант: скатайте колбаску из теста и нарежьте ее на кусочки. Нагрейте масло на сковороде, затем уменьшите огонь и жарьте сырники до румяной корочки. Затем переверните на другую сторону и обжарьте еще пару минут.

2-3 минуты нужно жарить сырники с каждой стороны.

Сырники в духовке: рецепт

Сырники, запеченные в духовке, получаются более легкими и диетическими. Это вкусный и полезный завтрак для всей семьи.

Ингредиенты для творожных сырников в духовке:

творог 5-9% — 300 граммов;

мука — 3 столовые ложки;

куриное яйцо — 1 штука;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

соль — щепотка;

сахар ванильный, масло растительное для жарки.

Как приготовить вкусные сырники из творога в духовке

Приготовьте тесто для сырников: протрите творог, яйцо, муку, сахар и соль в блендере. Добавьте разрыхлитель, перемешайте. Постелите на противень фольгу или пергаментную бумагу, разогрейте духовку до 180 градусов. Слепите сырники толщиной один-полтора сантиметра, немного придавите их на противне. Отправьте сырники на противне в духовку на 10-12 минут. Когда они подрумянятся, переверните и снова отправьте в духовку до готовности. Главное — не передержать сырники, иначе они получатся жесткими.

Сырники с бананом: рецепт

Сырники с бананом содержат больше питательных веществ и витаминов. Кроме того, в них можно не добавлять сахар — и по желанию даже яйца. Готовятся они почти так же, как обычные, и получаются очень нежными и вкусными.

Ингредиенты для сырников с бананом:

творог 5-9% — 200 граммов;

крупа манная, мука пшеничная — по 1 столовой ложке;

куриное яйцо — 1 штука;

спелый банан — 1 штука;

соль — щепотка;

сахар ванильный, масло растительное для жарки.

Как приготовить сырники с бананом

Смешайте творог, яйца, муку с разрыхлителем и сахар (при желании), добавьте к ним банан, предварительно размятый вилкой. Измельчите все в блендере до однородной консистенции. Оставьте тесто настояться 30 минут. Слепите сырники толщиной не более одного-полутора сантиметров, немного обваляйте в муке. Другой вариант: скатайте колбаску из теста и нарежьте ее на кусочки. Нагрейте масло на сковороде, затем уменьшите огонь и жарьте сырники до румяной корочки. Затем переверните на другую сторону и обжарьте еще пару минут.

Сырники с изюмом: рецепт

Если хочется приготовить вкусный и полезный завтрак для всей семьи, как в детстве, то лучше всего подойдут сырники с изюмом. Такое блюдо всегда получается очень нежным и сладким, даже если не добавлять в него сахар. А сырники, запеченные в духовке, сохранят еще больше питательных веществ и витаминов, которыми так богат изюм.

Ингредиенты для сырников с изюмом:

творог 5-9% — 400 граммов;

крупа манная, мука пшеничная — по 1 столовой ложке;

мука для панировки — 1 столовая ложка;

куриное яйцо — 1 штука;

изюм — 100 граммов;

разрыхлитель — 1,5 чайной ложки;

соль — щепотка;

сахар (по желанию) — 2-3 столовых ложки;

сахар ванильный, масло растительное для жарки.

Как приготовить вкусные сырники из творога с изюмом

Вымойте изюм и подержите его 10-15 минут в кипятке, затем слейте воду и посушите на бумажном полотенце. Выложите творог, яйца, муку, сахар в миску, добавьте соль, обычный или ванильный сахар. Перемешайте вилкой или измельчите блендером до однородной массы. Добавьте в тесто для сырников изюм и еще раз перемешайте. Слепите сырники, обваляйте их в муке. Жарьте сырники под крышкой 2-3 минуты на каждой стороне до появления румяной корочки.

Польза и вред сырников

Сырники — один из самых вкусных и полезных вариантов завтрака для всей семьи. Как и все молочные и кисломолочные продукты, они относятся к источникам качественного белка и кальция. Но слишком увлекаться этим блюдом врачи не советуют: в тесте для сырников содержится много насыщенных жиров, которые лучше употреблять в меру.

Наиболее полезными считаются сырники, приготовленные дома, с минимумом добавок и сахара.

«Сырники с высоким содержанием сахара я бы скорее отнесла к десерту, чем к источнику белка и кальция», — Наталья Бесаева, нутрициолог.

«По словам эксперта, покупные сырники чаще всего бывают калорийными, поскольку они готовятся из творога высокой жирности, к тому же обычно они очень сладкие. Если и покупать сырники в магазине, то только в проверенном, и внимательно читать состав. В него должны входить творог, яйца, мука, сахар, иногда — сухофрукты и сыр.

Кроме того, в составе сырников можно встретить загустители, уплотнители и стабилизаторы — производители добавляют их, чтобы увеличить привлекательность продукта. Некоторые сырники готовят с использованием заменителя молочного жира. Однако все это, по словам нутрициолога, допустимо и не несет вреда, если соблюдать умеренность в употреблении.

Как сделать сырники менее калорийными

Для того чтобы снизить калорийность сырников, Наталья Бесаева советует выбирать творог меньшей жирности — до пяти процентов. Кроме того, в тесто для сырников не стоит добавлять слишком много муки. Можно также поэкспериментировать с ее видами, используя цельнозерновую пшеничную, рисовую, кукурузную или муку из зеленой гречки.

«Также вы можете добавить меньше сахара или вообще обойтись без него и подать готовые сырники со сладкими фруктами и ягодами. Вместо сметаны можно использовать йогурт без добавок», — Наталья Бесаева, нутрициолог.

Для того чтобы сырники получились очень нежными и вкусными, лучше жарить их на среднем огне с небольшим количеством масла. Они должны хорошо пропечься внутри и не пережариться снаружи. Другой вариант — сырники, запеченные в духовке. Такой способ приготовления обеспечит равномерный нагрев без непосредственного контакта с источником тепла.

Сколько хранятся сырники

Сырники из творога относятся к скоропортящимся продуктам. Согласно санитарным правилам и нормам (СанПиН), срок их хранения составляет 24 часа при температуре от двух до четырех градусов.

«Благодаря технологическому процессу на производстве, срок годности сырников можно увеличить. Для этого производитель должен обосновать перед контролирующими органами сохранение безопасности продукции на протяжении всего срока годности. Поэтому на этикетках покупных сырников можно увидеть более длительный срок хранения», — Наталья Бесаева, нутрициолог.

Дома сырники лучше всего хранить в холодильнике. Необжаренные сырники (тесто) можно два месяца держать в морозильной камере.