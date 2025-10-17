Какие полезные сладости производят столичные бренды

Правильный рацион — основа здорового образа жизни, от которого зависит нормальная работа всех систем организма. Если человек получает необходимое количество белков, жиров, углеводов и пищевых волокон, не увлекается чрезмерным употреблением сладкого и занимается спортом, то ему легко поддерживать оптимальный вес тела и дольше сохранять молодость и красоту.

© Mos.ru

Однако иногда очень хочется съесть лишнюю шоколадную конфету или иной калорийный десерт. Столичные предприниматели нашли выход из этой ситуации: в линейке московских брендов есть специальные сладости без сахара. Проект «Сделано в Москве» представил подборку производителей, десерты и перекусы которых не только вкусны, но и полезны. Они обязательно понравятся и тем, кто пока только планирует перейти на здоровый рацион, и тем, кто уже соблюдает дисциплину в питании.

Один из таких брендов — «Дикоросы большой страны». Он предлагает продукты из диких ягод, трав и грибов. Этим летом товары бренда были представлены в арт-павильоне «Ягода» в деловом центре «Москва-Сити». Наибольшим спросом у посетителей пользовались сублимированная лесная земляника, вяленые сосновые шишки и лесные леденцы с эфирными маслами мяты, чабреца и сосны. Покупатели также с удовольствием приобретали сублимированные ягоды в шоколаде: лесную клубнику в мятном шоколаде и землянику в клубничном.

«Участие в летнем маркете проекта “Сделано в Москве” дало возможность познакомить широкую аудиторию с ассортиментом нашей компании. В этом очень помогли продавцы-консультанты, которые работали на площадках и, по сути, выступали проводниками между продуктами и посетителями магазинов», — отметила основательница бренда Наталья Глушкова.

Компания Grani производит тонкие хрустящие зерновые медовые плитки. Продукт не содержит глютена, красителей, лактозы и пальмового масла. Такие плитки — это полезный и питательный перекус, богатый витаминами, клетчаткой и протеином. Они обеспечивают организм энергией и хорошо подходят для тех, кому нужно быстро восполнить запас сил без вреда для фигуры. В ассортименте компании — плитки с мятой, пряностями, а также специальные наборы-ассорти в шоубоксах.

Ирина Гуда, основательница бренда, отмечает, что покупатели ценят их продукцию за натуральность и приятный вкус. По ее словам, большим спросом пользуются наборы и миксы — так можно попробовать сразу все плитки линейки, чтобы выбрать свою любимую.

«Участие в проекте “Сделано в Москве” помогло нам выйти на новые тематические площадки и познакомить с нашим продуктом более широкую аудиторию. Это, безусловно, положительно сказалось на узнаваемости бренда», — рассказала Ирина Гуда.

Бренд Lo-Li выпускает полезные леденцы. Их основа — натуральный подсластитель изомальт, его используют в низкокалорийных и диабетических продуктах. Леденцы представлены в разных вкусах, созданных на основе натуральных фруктовых соков, чаев и суперфудов (продукты, которые содержат большое количество полезных веществ на единицу массы).

Еще один производитель полезных сладостей — бренд Nattys. Он предлагает продукты с натуральным составом. В ассортименте — арахисовые, кокосовые, миндальные и шоколадные пасты, изготовленные из отборных цельных орехов. Кроме того, компания выпускает шоколадные батончики с мякотью кокоса и драже с арахисом в арахисовой пасте и какао.

Ценителям натуральных десертов также придутся по вкусу продукты бренда Raw to Go. В его линейке представлены бисквит с ванильным суфле, шоколадный батончик с фундуком, гречишный пончик и десертная паста с гречишным чаем. В этих сладостях нет рафинированного сахара, усилителей вкуса и заменителей масла какао.

«Сделано в Москве» — проект по продвижению локальных брендов. Сегодня он представляет свыше 7,5 тысячи марок, а на его сайте можно найти более 36 тысяч товаров, созданных в столице. Предприниматели получают бесплатные меры поддержки — от участия в крупных городских мероприятиях до информационного сопровождения.