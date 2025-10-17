Пять необычных рецептов с мясом от шеф-повара

Осенью обычно хочется чего-то несколько плотнее и питательнее, чем три листика салата под соусом из слезы эльфов. Воздух пахнет дымом и пряностями, тело просит тепла и насыщенного вкуса, а душа — уюта. Говядина идеально подходит для этого времени года: это не просто банальный источник белка, а настоящий энергетический концентрат.

В нем много железа, которое отвечает за насыщение крови кислородом и помогает держать мозг в тонусе, а также цинка, без которого не работают гормоны, иммунитет и восстановление тканей. Витамины группы B из говядины поддерживают нервную систему и уровень энергии, особенно в холодный сезон, когда усталость наваливается чаще. Главное — выбирать качественное мясо и помнить о мере: пара порций в неделю даст силу, тепло и устойчивость, не перегружая организм.

Но привычное жаркое или котлеты быстро надоедают: шеф-повар Руслан Миронов поделился неожиданными способами приготовить говядину так, чтобы все удивились и обрадовались.

Говядина с какао и чили по-мексикански

Ингредиенты:

Говядина (лопатка или грудинка) — 700 г.

Помидоры в собственном соку — 400 г.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Какао без сахара — 1,5 ст. л.

Молотый чили — по вкусу.

Корица — щепотка.

Кумин — 1 ч. л.

Соль, черный перец — по вкусу.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Обжарьте мясо до румяной корочки, добавьте лук и чеснок, затем специи и какао. Влейте помидоры, накройте крышкой и томите 2 часа на медленном огне, пока соус не станет густым, а мясо мягким. Подавать можно с рисом или кус-кусом — шоколадный аромат подчеркнет глубину вкуса.

Карпаччо с апельсином и трюфельным маслом

Ингредиенты:

Говяжья вырезка — 200 г (замороженная на 1 час).

Апельсин — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Трюфельное масло — 1 ч. л.

Каперсы — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Пармезан — для подачи.

Приготовление:

Тонко нарежьте говядину, выложите на тарелку. Сбрызните смесью масел, добавьте каперсы и тонкие дольки апельсина. Посыпьте стружкой пармезана и перцем. Блюдо получается легким, но чувственным, с цитрусовым акцентом.

Пряная говядина в кофе с шалфеем

Ингредиенты:

Говядина (вырезка или филей) — 600 г.

Кофе эспрессо — 150 мл.

Мед — 1 ст. л.

Соевый соус — 3 ст. л.

Листья шалфея — 4–5 шт.

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте кофе, мед, соус и масло. Замаринуйте мясо с шалфеем на 2 часа. Затем запеките при 190°C около 25 минут. Кофейная карамель придает говядине благородную горчинку и аромат.

Говядина с инжиром и красным вином

Ингредиенты:

Говядина (тушеная часть) — 800 г.

Свежий инжир — 5 шт.

Красное сухое вино — 250 мл.

Лук-порей — 1 стебель.

Тимьян — 2 веточки.

Соль, перец — по вкусу.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Приготовление:

Обжарьте мясо и лук-порей до золотистости, добавьте инжир, тимьян и залейте вином. Тушите под крышкой 1,5–2 часа до мягкости. Инжир даст легкую сладость, а вино создаст густой, бархатный соус. Идеально с полентой или булгуром.

Азиатские тефтели с кокосом и лаймом

Ингредиенты:

Фарш из говядины — 500 г.

Кокосовое молоко — 200 мл.

Лайм — 1 шт.

Имбирь — 2 см корня.

Чеснок — 2 зубчика.

Соевый соус — 2 ст. л.

Рис или лапша — для подачи.

Приготовление:

Смешайте фарш с натертым имбирем, чесноком, цедрой лайма и соевым соусом. Сформируйте тефтели, обжарьте до румяности. Залейте кокосовым молоком, тушите 10–15 минут. Сочетание лайма, кокоса и говядины звучит неожиданно, но именно это делает блюдо интересным и вкусным.