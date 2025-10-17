Пять необычных рецептов с мясом от шеф-повара

Жадина-говядина: 5 необычных рецептов с мясом от шеф-повара, чем оно полезно
Осенью обычно хочется чего-то несколько плотнее и питательнее, чем три листика салата под соусом из слезы эльфов. Воздух пахнет дымом и пряностями, тело просит тепла и насыщенного вкуса, а душа — уюта. Говядина идеально подходит для этого времени года: это не просто банальный источник белка, а настоящий энергетический концентрат.
В нем много железа, которое отвечает за насыщение крови кислородом и помогает держать мозг в тонусе, а также цинка, без которого не работают гормоны, иммунитет и восстановление тканей. Витамины группы B из говядины поддерживают нервную систему и уровень энергии, особенно в холодный сезон, когда усталость наваливается чаще. Главное — выбирать качественное мясо и помнить о мере: пара порций в неделю даст силу, тепло и устойчивость, не перегружая организм.
Но привычное жаркое или котлеты быстро надоедают: шеф-повар Руслан Миронов поделился неожиданными способами приготовить говядину так, чтобы все удивились и обрадовались.
Говядина с какао и чили по-мексикански
Ингредиенты:
- Говядина (лопатка или грудинка) — 700 г.
- Помидоры в собственном соку — 400 г.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика.
- Какао без сахара — 1,5 ст. л.
- Молотый чили — по вкусу.
- Корица — щепотка.
- Кумин — 1 ч. л.
- Соль, черный перец — по вкусу.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
Приготовление:
Обжарьте мясо до румяной корочки, добавьте лук и чеснок, затем специи и какао. Влейте помидоры, накройте крышкой и томите 2 часа на медленном огне, пока соус не станет густым, а мясо мягким. Подавать можно с рисом или кус-кусом — шоколадный аромат подчеркнет глубину вкуса.
Карпаччо с апельсином и трюфельным маслом
Ингредиенты:
- Говяжья вырезка — 200 г (замороженная на 1 час).
- Апельсин — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Трюфельное масло — 1 ч. л.
- Каперсы — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
- Пармезан — для подачи.
Приготовление:
Тонко нарежьте говядину, выложите на тарелку. Сбрызните смесью масел, добавьте каперсы и тонкие дольки апельсина. Посыпьте стружкой пармезана и перцем. Блюдо получается легким, но чувственным, с цитрусовым акцентом.
Пряная говядина в кофе с шалфеем
Ингредиенты:
- Говядина (вырезка или филей) — 600 г.
- Кофе эспрессо — 150 мл.
- Мед — 1 ст. л.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Листья шалфея — 4–5 шт.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Смешайте кофе, мед, соус и масло. Замаринуйте мясо с шалфеем на 2 часа. Затем запеките при 190°C около 25 минут. Кофейная карамель придает говядине благородную горчинку и аромат.
Говядина с инжиром и красным вином
Ингредиенты:
- Говядина (тушеная часть) — 800 г.
- Свежий инжир — 5 шт.
- Красное сухое вино — 250 мл.
- Лук-порей — 1 стебель.
- Тимьян — 2 веточки.
- Соль, перец — по вкусу.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
Приготовление:
Обжарьте мясо и лук-порей до золотистости, добавьте инжир, тимьян и залейте вином. Тушите под крышкой 1,5–2 часа до мягкости. Инжир даст легкую сладость, а вино создаст густой, бархатный соус. Идеально с полентой или булгуром.
Азиатские тефтели с кокосом и лаймом
Ингредиенты:
- Фарш из говядины — 500 г.
- Кокосовое молоко — 200 мл.
- Лайм — 1 шт.
- Имбирь — 2 см корня.
- Чеснок — 2 зубчика.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Рис или лапша — для подачи.
Приготовление:
Смешайте фарш с натертым имбирем, чесноком, цедрой лайма и соевым соусом. Сформируйте тефтели, обжарьте до румяности. Залейте кокосовым молоком, тушите 10–15 минут. Сочетание лайма, кокоса и говядины звучит неожиданно, но именно это делает блюдо интересным и вкусным.