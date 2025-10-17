Просто и вкусно: рецепты согревающих напитков для осенних вечеров от шеф-повара

Вечерняя Москва

Горячие и ароматные напитки помогут не замерзнуть холодными вечерами. Шеф-повар Алексей Логинов поделился с «Вечерней Москвой» простыми рецептами приготовления.

Шеф-повар поделился рецептами согревающих напитков
© Freepik

Для приготовления этого напитка вам понадобятся:

  • 100 гр молочного шоколада;
  • 500 мл молока;
  • 3–4 чайные ложки меда;
  • палочка корицы;
  • взбитые сливки.
«Нужно смешать молоко, мед и поставить разогреваться на слабом огне. Разломать плитку шоколада, добавить его и палочку корицы в кастрюлю. Когда шоколад растворится, необходимо вынуть корицу и подождать, когда полученная смесь закипит. Потом разлить горячий шоколад по чашкам и добавить взбитые сливки», — рассказал Логинов.

Чтобы приготовить этот напиток, вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 литр виноградного сока;
  • 1 стакан воды;
  • 1/2 яблока;
  • 2 столовые ложки лимонной цедры;
  • 2 столовые ложки цедры апельсина;
  • 1/2 чайной ложки гвоздики;
  • палочка корицы.
«Добавьте в кастрюлю виноградный сок, воду и начните разогревать. Потом нужно положить остальные ингредиенты, помешивать и нагревать на слабом огне, не доводя до кипения. Далее необходимо дать напитку настояться минут 10–15 и можно наслаждаться его незабываемым вкусом», — рассказал шеф-повар.

Для приготовления этого согревающего напитка вам понадобятся:

  • 500 мл воды;
  • 1/2 лимона;
  • небольшая часть корня имбиря;
  • столовая ложка меда.
«Лимон нужно нарезать тонкими ломтиками. А имбирь натереть на терке. Положите ингредиенты в заварочный чайник и залейте кипятком. Полученная смесь должна настояться 10 минут. Потом процедите чай и добавьте мед», — поделился эксперт.

Ранее «Вечерняя Москва» подготовила топ рецептов варенья без сахара.