Шеф-повар поделился рецептами согревающих напитков

Просто и вкусно: рецепты согревающих напитков для осенних вечеров от шеф-повара
Горячие и ароматные напитки помогут не замерзнуть холодными вечерами. Шеф-повар Алексей Логинов поделился с «Вечерней Москвой» простыми рецептами приготовления.
Для приготовления этого напитка вам понадобятся:
- 100 гр молочного шоколада;
- 500 мл молока;
- 3–4 чайные ложки меда;
- палочка корицы;
- взбитые сливки.
«Нужно смешать молоко, мед и поставить разогреваться на слабом огне. Разломать плитку шоколада, добавить его и палочку корицы в кастрюлю. Когда шоколад растворится, необходимо вынуть корицу и подождать, когда полученная смесь закипит. Потом разлить горячий шоколад по чашкам и добавить взбитые сливки», — рассказал Логинов.
Чтобы приготовить этот напиток, вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 литр виноградного сока;
- 1 стакан воды;
- 1/2 яблока;
- 2 столовые ложки лимонной цедры;
- 2 столовые ложки цедры апельсина;
- 1/2 чайной ложки гвоздики;
- палочка корицы.
«Добавьте в кастрюлю виноградный сок, воду и начните разогревать. Потом нужно положить остальные ингредиенты, помешивать и нагревать на слабом огне, не доводя до кипения. Далее необходимо дать напитку настояться минут 10–15 и можно наслаждаться его незабываемым вкусом», — рассказал шеф-повар.
Для приготовления этого согревающего напитка вам понадобятся:
- 500 мл воды;
- 1/2 лимона;
- небольшая часть корня имбиря;
- столовая ложка меда.
«Лимон нужно нарезать тонкими ломтиками. А имбирь натереть на терке. Положите ингредиенты в заварочный чайник и залейте кипятком. Полученная смесь должна настояться 10 минут. Потом процедите чай и добавьте мед», — поделился эксперт.
Ранее «Вечерняя Москва» подготовила топ рецептов варенья без сахара.