Шеф-повар поделился рецептами согревающих напитков

Горячие и ароматные напитки помогут не замерзнуть холодными вечерами. Шеф-повар Алексей Логинов поделился с «Вечерней Москвой» простыми рецептами приготовления.

© Freepik

Для приготовления этого напитка вам понадобятся:

100 гр молочного шоколада;

500 мл молока;

3–4 чайные ложки меда;

палочка корицы;

взбитые сливки.

«Нужно смешать молоко, мед и поставить разогреваться на слабом огне. Разломать плитку шоколада, добавить его и палочку корицы в кастрюлю. Когда шоколад растворится, необходимо вынуть корицу и подождать, когда полученная смесь закипит. Потом разлить горячий шоколад по чашкам и добавить взбитые сливки», — рассказал Логинов.

Чтобы приготовить этот напиток, вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 литр виноградного сока;

1 стакан воды;

1/2 яблока;

2 столовые ложки лимонной цедры;

2 столовые ложки цедры апельсина;

1/2 чайной ложки гвоздики;

палочка корицы.

«Добавьте в кастрюлю виноградный сок, воду и начните разогревать. Потом нужно положить остальные ингредиенты, помешивать и нагревать на слабом огне, не доводя до кипения. Далее необходимо дать напитку настояться минут 10–15 и можно наслаждаться его незабываемым вкусом», — рассказал шеф-повар.

Для приготовления этого согревающего напитка вам понадобятся:

500 мл воды;

1/2 лимона;

небольшая часть корня имбиря;

столовая ложка меда.

«Лимон нужно нарезать тонкими ломтиками. А имбирь натереть на терке. Положите ингредиенты в заварочный чайник и залейте кипятком. Полученная смесь должна настояться 10 минут. Потом процедите чай и добавьте мед», — поделился эксперт.

Ранее «Вечерняя Москва» подготовила топ рецептов варенья без сахара.