Рецепт ароматных булочек всего за 5 минут

Без сомнения, этот рецепт станет у вас самым ходовым, всего пять минут и в духовку. А в результате получается потрясающая выпечка к чаю. Ароматные булочки готовятся настолько легко, что справится даже новичок. Для начинки возьмите любой творог, добавьте в него один белок и сахар. Пробейте все блендером до однородного состояния. Затем смешайте с творожной смесью промытый изюм. Желток соедините со сливками и добавьте любые измельченные орехи.

Для приготовления этих булочек возьмите любое слоеное дрожжевое тесто, разморозьте его. Раскатайте пласт до размеров 25х35 см и смажьте его растопленным маслом. Выложите на тесто всю начинку и распределите лопаточкой. Сверните тесто в рулет и разрежьте на ровные кусочки. Переложите их на противень с пергаментом, а сверху смажьте смесью желтка со сливками и обильно присыпьте ореховой крошкой, отмечает канал «Розовый баклажан».

Противень поставьте в заранее разогретую духовку и запекайте булочки около получаса при температуре 180 градусов. Готовые улитки при желании можно подавать, присыпав сахарной пудрой. Ранее «ГлагоL» поделился рецептом приготовления финского блина, который целиком запекается в духовке, а затем сворачивается в рулет с начинкой. Причем готовится он из обычного блинного теста.