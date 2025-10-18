В Беларуси начали делать сервелат с картошкой фри

В белорусском городе Слоним стали выпускать необычный продукт — сервелат с картошкой фри. Новинку уже оценили, и не только белорусы. Ее свозили на выставку в Москву. Попробовала необычную колбасу корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

© Кадр из репортажа Мир24

Каждый ингредиент — в отдельном контейнере. А в паспорте будущей колбасы с картошкой все: от рецептуры до фамилии специалиста, который отвечает за качество партии. В день в Слониме выпускают по 100 килограммов такого сервелата.

«50% должно быть мороженого сырья. У нас на бульбаше это шпик, который идет на структуру, и также свинина мороженая. Добавляем и охлажденную говядину. А также сама картошка, самый главный ингредиент», — рассказал начальник колбасного цеха Александр Машков.

Готовые батоны сначала варят, а затем коптят на буковой щепе. Она считается более благородной, чем из ольхи. Именно бук придает сервелату нежный привкус дыма и карамельный цвет.

Технологи местного мясокомбината долго думали, чем же удивить. Европейский импорт успешно заместили, но хотелось родного, белорусского. Так и получился бульбаш, или колбаса с картошкой фри.

«Мы его начали предлагать и на "Дожинках", и на международных выставках. Мы свозили данную продукцию и в Москву на "Продэкспо", в Казахстан и Узбекистан. Отзывы я вам скажу: очень положительно. Люди не ожидают такого эффекта», — поделилась главный технолог мясокомбината Людмила Лукашевич.

Технологи говорят, есть секрет: если разогреть такой сервелат на сковородке или в микроволновке, то вкус заиграет новыми красками.

Для белорусского предприятия рынок Содружества привычный. Выходят на Китай. Особенно востребована халяльная говядина. Технология производства непростая. Нужна абсолютная изоляция сырья и особые специи. Но именно халяль привлек новых партнеров.

«Портфель нашего предприятия составляет 12 стран в среднем. Кто-то уходит, кто-то приходит, но в среднем 12-13 стран. На сегодня порядка 40% продукции, выпускаемой на предприятии, реализуется на экспорт. В том числе около 15% — это готовая продукция», — Сергей Скиба, генеральный директор мясокомбината.

Мясные предприятия страны стали активно торговать на белорусской универсальной товарной бирже. За девять месяцев они экспортировали более 42 тысяч тонн продуктов. Это в пять раз больше, чем в прошлом году.