Как вычислить поддельный алкоголь в супермаркетах

Поддельный алкоголь давно научился маскироваться под легальный и проникает даже на полки супермаркетов. Производится он двумя путями.

© ГлагоL

«Кривой» способ предполагает кустарное производство в антисанитарных условиях, где вручную разливают в основном водку. «Элитным» способом алкоголь производится на настоящих ликероводочных заводах. Днем они работают легально, а ночью или в обход документов выпускают «левый» товар без контроля качества. Именно такая продукция чаще всего и попадает в магазины.

Чтобы не нарваться на самопал, запомните несколько простых правил. Всегда проверяйте акцизную марку через официальное приложение. Данные на ней должны совпадать с информацией на бутылке. Обращайте также внимание на цену. Если стоимость ниже установленного государством минимума, это стопроцентная подделка. Кривые этикетки, плохо сидящая крышка или мутность внутри бутылки говорят о контрафактном товаре, подсказывает автор канала «ALCOMANIAC l Алкоконтент без побочных эффектов». Не поленитесь сверить данные в чеке с информацией в системе ЕГАИС. После вскрытия бутылки насторожить должен резкий химический запах, вкус чистого спирта или неестественно быстрое опьянение. Если сомневаетесь, зайдите на сайт производителя и сверьте элементы защиты на своей бутылке с оригиналом.

