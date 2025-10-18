Простой рецепт грибных котлет

Забудьте обо всех стереотипах о постных котлетах. Они получаются сочными и ароматными, как и мясные. Основой для них могут быть разные крупы или овощи. Сегодня расскажем вам, как приготовить грибные с ароматной и хрустящей корочкой, что не устоят даже мясоеды.

© Freepik

Для приготовления грибных котлет вам понадобятся: полкилограмма свежих шампиньонов, один большой лук, один отварной картофель, две столовые ложки панировочных сухариков, немного зелени и сухих прованских трав, а также соль и черный молотый перец по вкусу.

Отварные грибы, картофель и лук измельчите, добавьте сухари, зелень, соль и перец. Сформируйте мокрыми руками котлеты и обваляйте в смеси из панировочных сухарей и прованских трав. Котлеты можно пожарить на сковородке или запечь в духовке, как вам нравится.

Подавайте с любым гарниром, но грибные котлеты лучше всего «дружат» с запеченными или отварными овощами, поясняет канал «"Едим Дома" с Юлией Высоцкой».

