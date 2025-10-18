В США предложили создать на 50% растительный бургер

Рынок растительных заменителей мяса, который в 2019 году обещал стать будущим мясной индустрии, не оправдал ожиданий. Продажи альтернативных бургеров, как пишут аналитики, остаются низкими.

© Ferra.ru

Генеральный директор Impossible Foods Питер МакГиннесс считает, что проблема в том, как продукты позиционировались: как «климатически безопасная альтернатива мясу». Это вызвало «культурные споры», и мясоеды «не приняли такие бургеры».

Теперь МакГиннесс предлагает гибридный бургер, состоящий на 50% из мяса и на 50% из растительных ингредиентов. Идея простая: привлечь тех, кто ест мясо, не заставляя полностью переходить на растительное питание.

Так, по данным СМИ, исследования подтверждают, что люди, пробовавшие растительные бургеры, часто возвращаются к мясу.