Секрет выпечки без духовки и особых навыков

Хлеб по этому рецепту станет настоящим спасением для тех, кто любит домашнюю выпечку, но не хочет тратить на нее много времени и сил. Вам не понадобятся ни форма, ни духовка, ни особые навыки. Готовить будем в мультиварке.

Для теста возьмите 250 мл молока, 30 г свежих дрожжей (или 10 г сухих), 3 ч. л. сахара, 2 ч. л. соли, около 500 г муки и 4 ст. л. растительного масла. Начните с дрожжей. Их нужно активировать, смешав с теплым молоком и чайной ложкой сахара. Опару оставьте на 15 минут. Затем добавьте в нее муку, соль, сахар и масло. Вымесите тесто, постепенно подсыпая муку, пока оно не станет мягким и податливым, отмечает канал «Готовим с Калниной Натальей».

Чашу мультиварки смажьте маслом и выложите тесто. Выпекайте в режиме «Мультиповар» при 160°C в течение часа, а затем переверните хлеб и допекайте еще 20 минут. Готовый хлеб полностью остудите перед нарезкой.

