Как отличить хороший сыр от подделки

С ростом популярности продукта на рынке все чаще появляются подделки — сырные продукты с растительными жирами, усилителями вкуса и дешевыми заменителями молока. Они выглядят похоже, но по вкусу, пользе и качеству существенно уступают натуральному сыру. «‎Рамблер» расскажет, как отличить натуральный продукт от имитации.

Состав

Первое, на что нужно смотреть, — состав. В хорошем сыре всего несколько ингредиентов: молоко (цельное или нормализованное), закваска, сычужный фермент и соль. Иногда допускаются кальций и бактериальные культуры для созревания. Все.

Если же вы видите пальмовое или кокосовое масло, растительные жиры, белковые концентраты, ароматизаторы «сырный вкус», усилители вкуса или красители, перед вами не натуральный сыр, а сырный продукт. Такие изделия легко маскируются под настоящие, но вместо молочной основы содержат дешевые заменители и чаще используются как бюджетный вариант для пицц, шаурмы или фастфуда. Они не обладают той питательной ценностью и глубиной вкуса, за которую любят настоящий сыр.

Цена

Производство настоящего твердого сыра требует значительных затрат: на один килограмм продукта уходит 8–12 литров молока. Соответственно, качественный сыр просто не может стоить как килограмм вареной колбасы. Если цена подозрительно низкая, это тревожный сигнал: скорее всего, часть или даже вся молочная основа заменена растительными жирами. Конечно, переплачивать за бренд не стоит, но слишком низкая стоимость — повод задуматься.

Аромат и вкус

Настоящий сыр обладает естественным молочно-сливочным ароматом, который может иметь оттенки орехов, фруктовой кислинки или легкой сладости — все зависит от сорта. Например, у пармезана присутствуют нотки выдержанности, у чеддера — сливочно-карамельные, у маасдама — ореховые. Подделка, напротив, часто пахнет слишком резко, плоско или искусственно — как будто аромат «навязан» извне.

Вкус натурального сыра — глубокий, гармоничный, многослойный, он раскрывается постепенно и оставляет послевкусие. Подделка может быть излишне соленой, жирной или лишенной вкуса, словно едите что-то резиновое или пресное.

Внешний вид

Качественный сыр имеет однородную, слегка упругую структуру. Если на него аккуратно надавить, он восстанавливает форму. У твердых сортов типичные отверстия («глазки») распределены равномерно и имеют округлую форму.

Если же дырки неровные, угловатые, расположены хаотично или выглядят так, будто их специально прорезали, это может быть признаком подделки. Сырный продукт иногда выглядит чересчур блестящим и «пластиковым», а при надавливании остается вмятина. Если сыр слишком ломкий, рассыпчатый или резиновый — он, скорее всего, некачественный.

Плавление

Плавление — один из самых простых домашних тестов на качество. Настоящий сыр плавится равномерно, становится тягучим, образует мягкую, слегка вязкую массу, которую можно потянуть. Подделка с растительными жирами часто пузырится, горит, источает резкий запах жира или превращается в комки, которые плохо тянутся.

Маркировка: ГОСТ или ТУ

На упаковке всегда указывается тип продукта. Если написано «сыр» — это хороший знак, но все равно важно проверить состав. Если же указан «сырный продукт» — молочные жиры официально заменены растительными.

Наличие ГОСТа подтверждает соответствие стандартам качества производства. Обозначение ТУ («технические условия») может означать упрощенную рецептуру — например, допускается использование заменителей, стабилизаторов и эмульгаторов. Это не всегда плохо, но требует дополнительной проверки состава.

Цвет

Настоящий сыр никогда не бывает кислотно-желтым или слишком ярким. Цвет натурального сыра варьируется от почти белого до золотисто-кремового, в зависимости от времени выдержки и молока (коровьего, козьего, овечьего). Слишком яркий оттенок может говорить о добавлении красителей, особенно в недорогих продуктах, имитирующих чеддер или маасдам.

