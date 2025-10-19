В чем реальное отличие растворимого кофе от молотого

Большинство кофеманов презрительно фыркают в сторону тех, кто пьет растворимый кофе. Прежде, чем разобраться в этом вопросе, стоит сразу подчеркнуть, что растворимый — это настоящий кофе, но заранее заваренный в промышленных масштабах. Его также производят из обжаренных и перемолотых зерен. Полученный концентрат затем высушивают.

Порошкообразный считается самый простым и дешевым вариантом растворимого кофе. Гранулированный — более качественный. Лучшим признан сублимированный (freeze-dried). Благодаря заморозке и сушке в вакууме зерна сохраняют свой неповторимый аромат.

Как поясняет канал Russian Barista, неприятный вкус и горечь часто возникают из желания производителей сэкономить. Они использует дешевую робусту, старые зерна и высокую температуру при обработке. А скрыть недостатки помогают различные ароматизаторы.

Кстати, в растворимом кофе сохраняются кофеин, антиоксиданты и другие полезные вещества. Но, конечно, их гораздо меньше, чем в зерновом. Однако он более агрессивен для желудка, но это не касается сублимированного кофе. Он обычно гораздо мягче.