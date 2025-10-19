Почему нельзя солить воду для макарон сразу после закипания

Вы когда-нибудь задумывались, когда нужно солить воду для макарон? Многие делают это уже после закипания, но так ли это важно на самом деле? В этом простом вопросе нет единства. Одни уверены, что соль нужно добавлять сразу в холодную воду, другие — только в кипящую. Но как же все-таки правильно.

У первого способа есть практический плюс: в холодной воде соль растворяется быстрее и равномернее. Когда бросаешь ее в кипяток, вода активно бурлит и выплескивается, что можно даже немного обжечься, отмечает автор канала «Бунбич».

Некоторые отмечают, что несоленая вода закипает чуть быстрее, но эта разница во времени настолько мала, что можно даже не учитывать. Итальянские повара, гуру макарон и пасты, рекомендуют делать холодную воду «соленой, как море». В кипятке сложнее точно оценить ее количество и равномерно размешать. Из-за этого паста получается либо недосоленной, либо, наоборот, пересоленной.

