Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Многие кладут в холодильник подряд все продукты, чтобы продлить срок хранения. На самом деле, многим из них холод губителен. Низкие температуры могут лишить их вкуса, аромата и полезных свойств.

Например, бананы нельзя хранить в холодильнике. От холода они темнеют и становятся мягкими. Храните эти фрукты при комнатной температуре, разделив связку, чтобы замедлить созревание. Помидоры тоже при низких температурах теряют свой аромат и становятся водянистыми. Кроме того, не держите эти два продукта вместе.

Картошка в холоде становится сладкой и зернистой, так как крахмал превращается в сахар. Эти овощи идеально хранить в темном и прохладном месте, но не рядом с луком. Его, кстати, тоже не стоит держать в холодильнике, так как он плесневеет и теряет вкус.

Мед в холоде быстро кристаллизуется и густеет. Храните его в закрытой банке в темном шкафу, пишет канал «Российской газеты». Хлеб в холодильнике быстро черствеет. Сохранить его свежим надолго поможет только морозильная камера.

Кофе, будь то зерна или молотый, впитывает все посторонние запахи в холодильнике. На нем может образоваться конденсат, который испортит вкус. Храните его в герметичной таре в кухонном шкафу.

Оливковое масло на холоде густеет, мутнеет и меняет консистенцию. Держите его в плотно закрытой бутылке в темном и прохладном месте, но не в холодильнике.

