Зумеры стали самовыражаться через выбор молока

Зумеры начали самовыражаться через выбор молока для кофе. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор сети кофеен «Здрасте» Гнел Амирян.

© Freepik

«Выбор молока — ключевой маркер. Овсяное часто ассоциируют с экологичностью и заботой о здоровье. Кокосовое молоко показывает желание выделиться, подчеркнуть свою уникальность и быть в тренде. Коровье — более традиционный и комфортный выбор, не связанный с мейнстримом, а скорее с уютом и привычкой», — заявил эксперт.

Амирян рассказал, что среди бариста закрепилось ироничное выражение «moo coffee», которым зумеры шутливо называют кофе на коровьем молоке.

Эксперт отметил, что у представителей поколения Z появляются и другие новые символы самовыражения — цветные напитки, латте с лавандой, кофе со специями или цветочными нотками.

«Через такие детали молодые люди определяют принадлежность к своему сообществу. По стакану можно понять, кто ты: «в теме» или нет, ищешь новое или остаешься в рамках классики», — объяснил Амирян.

Эксперт рассказал, что молодая аудитория ищет в напитках не только замену десерту, но и визуальный эффект.

«Фото напитка в сторис — часть самопрезентации, как фильтр или фон в соцсетях», — отметил он.

