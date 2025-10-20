Сколько варить капусту, чтобы она была идеальной: секреты опытных хозяек

Казалось бы, сварить капусту очень легко. Закинул в кастрюлю, куда уж проще. Однако в этом вопросе тоже нужны определенные познания: капуста бывает разных сортов. Даже обычная белокочанная требует разного подхода.

© ГлагоL

Например, шинкованную для супа надо варить 10-15 минут, чтобы она стала мягкой, но не разварилась. Целый кочан для голубцов будет готов за 7-10 минут, пока листья не станут гибкими. Крупные куски для тушения готовятся дольше, до 20 минут.

Цветная капуста в соцветиях сварится за 7-12 минут. Готовность легко проверить вилкой. Она должна легко протыкаться, но сохранять форму. Целый кочан готовится около 15-20 минут.

Брокколи считается рекордсменом по скорости, как и по витаминам. Ее плотным соцветиям достаточно 5-7 минут. Они должны сохранить ярко-зеленый цвет и быть слегка хрустящими. На пару время сокращается до 4-6 минут, уточняет канал «Готовим с Калниной Натальей».

Брюссельская капуста готовится порядка десяти минут. Чтобы она проварилась равномерно, можно сделать крестообразный надрез на кочерыжке. Пекинская капуста — самая нежная. В суп ее добавляют в последнюю очередь и варят всего 3-5 минут.