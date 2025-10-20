Московский борщ: как приготовить кулинарную легенду из СССР

Есть такие блюда, которые обладают магией напоминать о счастливом беззаботном детстве. Один из таких — московский борщ. Этот ароматный и наваристый суп всегда возвращает в маленькую кухню в хрущевке, в которой мама разливает его по тарелкам, обязательно добавляя ложку густой сметаны. Среди множества рецептов борща именно этот остается культовым.

© ГлагоL

Ингредиенты:

Для бульона: 250 г говядины на косточке, 100 г копченых свиных ребрышек.

Дополнительно: 70 г ветчины или окорока.

Овощи: 2-3 свеклы (400 г), 300 г капусты, 1 крупная морковь, корень петрушки, головка репчатого лука.

Для заправки: 2 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. топленого масла, 1 ст. л. сахара, 2-3 ст. л. 3% уксуса.

Пряности: лавровый лист, соль, черный перец горошком.

Сначала сварите бульон. Говядину и копченые кости залейте двумя литрами воды и доведите до готовности. Сцедите готовый бульон. Тем временем приступите к готовке заправки. Морковь, петрушку и лук нарежьте соломкой и пассеруйте на небольшом количестве масла.

Отдельно обжарьте томатную пасту. Свеклу, нарезанную соломкой, прогрейте на масле, добавьте немного бульона, треть уксуса, сахар и томат. Тушите до мягкости. В конце добавляем пассерованные коренья и лук, прогрейте еще 10 минут.

В бульон добавьте нашинкованную капусту, варите около десяти. Затем заложите тушеную свеклу с овощами и варите еще десять минут. Заправьте борщ лаврушкой, перцем, оставшимся уксусом, посолите и варите еще примерно пять минут, отмечает канал «Книги. Издательство АСТ».

Выключите плите и дайте настояться борщу минимум 15 минут. Вареное мясо и ветчину нарежьте небольшими ломтиками, залейте парой ложек бульона и тушите на маленьком огне около пяти минут. Мясную нарезку добавьте к борщу при подаче. Не забудьте про сметану и рубленую зелень.