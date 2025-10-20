Картофельные котлеты из пюре с отварной курицей: простое блюдо на ужин

Этот рецепт станет настоящим спасением, если у вас осталось картофельное пюре и кусочек отварной курицы. В этом случае на приготовление на сытных и мягких котлет уйдет всего полчаса. Если же готовых ингредиентов нет, времени потребуется чуть больше.

Для приготовления возьмите полкилограмма картофельного пюре, 300 г вареной курицы, одно сырое яйцо, немного растительного масла, соль и перец по вкусу, поясняет канал «Кухонный сумбур».

Если пюре и курицы нет, просто отварите и приготовьте. Курятину нарежьте произвольно. Соедините пюре, мясо и яйцо в миске, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте массу.

Тем временем разогрейте масло на сковородке и выложите котлеты ложкой. Если хотите ровные, то слепите их мокрыми руками и обваляйте в сухарях. Обжарьте с двух сторон до появления золотистой корочки.