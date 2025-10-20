Рецепт простого блюда из капусты

Как попробуете этот рецепт, готовить капусту по-другому вы не захотите. Это блюдо получается невероятно вкусным. Весь секрет в обычном сале, который дает ту самую сочность и неповторимый вкус.

© ГлагоL

Для приготовления можно взять обычное соленое сало, но подойдут как копченое, так и с мясной прослойкой. Нарежьте его кубиком и отправьте на сковородку на средний огонь. Сначала нужно вытопить весь жир и слегка подрумянить сало, но не доводите до состояния шкварок.

Пока сало готовится, нарежьте лук и добавьте его в сковороду. Через пять минут туда же отправьте нашинкованную капусту, измельченную на терке морковь и помидоры. Следом идут специи: перец, карри и тмин. Можете взять те, которые вы любите. Все хорошо перемешайте и обжарьте еще немного.

Затем накройте сковородку крышкой и на медленном огне тушите около сорока минут, пару раз за это время помешивая. Подавайте, посыпав свежим зеленым луком, отмечает канал «Розовый баклажан».