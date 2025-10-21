Рецепт крылышек в медово-соевом соусе

Куриные крылья в медово-соевом маринаде — это беспроигрышный вариант для тех, кто любит сочетание кислого и сладкого. Это блюдо получается с аппетитной хрустящей корочкой и удивительно сочным мясом.

Для приготовления возьмите килограмм крылышек, промойте их, промокните салфетками и разделите по суставам. Для маринада вам понадобится 100 мл соевого соуса, две большие ложки меда, паприки и три зубчика чеснока. Крылья хорошо обваляйте в этой смеси и отправьте в холодильнике минимум на час. Чем дольше будут они мариноваться, тем сочнее вкус.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите крылья на противень и запекайте 20 минут. Затем их полейте оставшимся маринадом и отправьте в духовку еще на 10-15 минут, увеличив температуру до 200 градусов. Благодаря этому они хорошо подрумянятся.

Подавайте крылышки, посыпав кунжутом и перьями зеленого лука, отмечает канал Mommy chef.