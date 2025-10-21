Как сварить идеальный кофе в турке: простые правила

Приготовление кофе в турке — целое искусство, где каждая деталь влияет на вкус. Ошибки могут испортить даже самый качественный и дорогой сорт. Итак, как приготовить идеальный кофе в турке

Вода из-под крана или с высокой минерализацией искажает вкус напитка. Лучше всего возьмите чистую воду с низким содержанием минералов. Нельзя также заливать турку слишком горячей водой. Подойдет вода комнатной температуры или нагретая до 60°C.

Кофе нужно перемешать сразу после добавления воды, чтобы разбить комочки, а потом больше не трогать. Помол должен быть однородным, как мелкая пудра, но не превращаться в пыль, уточняет канал Russian Barista.

Готовить «на глаз» тоже нельзя, используйте кухонные весы из расчета 1 грамм кофе на 10 мл воды. Прекратите часто поднимать турку при кипении. Достаточно одного подъема пены, иначе кофе станет горьким.