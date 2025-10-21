Назван способ сохранить кабачки до весны

С кабачками всегда одно и то же — то их слишком много, то не хватает. Осенью грядки ломятся, а зимой за свежие плоды приходится платить как за экзотику. Автор канала «Еда.ру» рассказывает о том, что если немного постараться, урожай можно сохранить надолго — почти до весны.

На хранение отправляем только зрелые плоды с плотной кожурой, которая не царапается ногтем. При их уборке не обрываем хвостик до конца, оставляем пару сантиметров. Мыть их тоже не надо, просто устройте обтирание мягкой тряпкой.

Храним овощи в любом сухом прохладном помещении с температурой около восьми градусов. Перед отправкой каждый кабачок оборачиваем в газету или пергамент, чтобы они не касались друг друга.

Если такого помещения нет, то нарезаем кабачки кубиками, бланшируем в кипятке и быстро охлаждаем, а потом отправляем в морозилку. В такой форме их будет удобно использовать для запеканок и других блюд, чтобы не тратить время на их нарезку.

