В Роскачестве рассказали, как выбрать и хранить свеклу

Эксперты Роскачества поделились рекомендациями о выборе идеальной свеклы для приготовления блюд. Например, чтобы борщ получился ярко-красным, специалисты рекомендуют выбирать темно-бордовую свеклу с четкими кольцами на срезе, плотной структурой и слабо выраженной волокнистостью.

Этот сорт сохраняет форму при варке и придает блюду красивый оттенок. Для салатов лучше пойдут удлиненные корнеплоды с однородной мягкой мякотью, гладкой поверхностью и отсутствием жестких волокон. Они легче готовятся, нарезаются и сохраняют сочность.

Свеклу советуют покупать средней величины, внимательно осматривая кожицу на предмет повреждений и следов порчи. Для длительного хранения овощи рекомендуется держать в холодильнике в специальном отсеке для овощей, избегать герметичной упаковки, чтобы предотвратить загнивание, сообщает Life.ru.

Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева дала советы по экономичному и здоровому питанию в осенний период. По ее словам, это оптимальное время для приобретения бюджетных и качественных местных овощей и фруктов.