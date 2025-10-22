Проверка на честность: как отличить хорошее мясо от обработанного

В каждом супермаркете на прилавках можно найти кучу курицы и свинины. Вот только не всегда все так вкусно и полезно, как выглядит. Автор канала «Мастер-Ок» рассказывает о том, в чем мясо может быть плохим и как от этого защититься.

Часто мясо обрабатывают химикатами, чтобы оно дольше хранилось. Да и указывать это очень не любят на упаковках, потому что все гонятся за натуральностью или хотя бы ее видимостью. А еще иногда продукт вообще собирают из огрызков с помощью трансглютаминазы — это что-то вроде «мясного клея». Иногда он вызывает аллергию и расстраивает кишечник.

А если говорить о брендах, которые таким грешат, то их каждый год отмечает Росконтроль. Например, в «Ясных зорях», «Петрухе», «Троекурово» в несколько десятков раз превышено содержание вредных бактерий из группы кишечных палочек, а в «Ржевском подворье» вообще нашли антибиотики.

Чтобы защититься от таких сюрпризов, внимательно читаем этикетку и ищем там срок годности. Ничего не должно подтекать, а цвет мяса светло-розовый у свинины и бежево-розовый у курицы. Никаких запахов, никакой слизи. Готовый бульон должен быть чистым, а при жарке не должно выделяться много воды.