Рецепт простейшего свекольного салата

Этот салат состоит из банальных ингредиентов, но почему-то почти никто не может понять, что именно дает такое пикантное сочетание вкусов. Рецептом делится автор канала «Розовый баклажан».

© ГлагоL

Отвариваем небольшую свеклу, граммов двести, и отправляем остужаться. Затем нарезаем кубиками, добавляем к ней немного огурчиков: можно маринованные, можно соленые, смотря, что есть, и фасоль из банки.

А в качестве секретного ингредиента отвариваем самую обычную куриную грудку. Именно она добавляет приятный мясной оттенок вкусу и делает текстуру салата интереснее и глубже. Ее берем тоже примерно 150 граммов, как и фасоли.

Сверху все присыпаем специями, укропом и заправляем майонезом. Подаем вместе с мясом или как отдельное блюдо.

А чтобы правильно сварить свеклу для салата, советуем вам прочитать текст «ГлагоLа» об этом. Основной секрет — не заливать овощ сразу холодной водой после варки, а еще не стоит перед началом обрубать хвостик.