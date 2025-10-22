Рецепт вкусного пирога

Как-то автор канала «Розовый баклажан» наткнулся на рецепт этого картофельного пирога. Вроде бы, он и простой, только теперь близкие его просят чуть ли не каждый день.

Для начала очищаем полкилограмма картошки и режем полукружочками, натираем 100 граммов сыра и все смешиваем. Туда же отправляем 50 мл сливок или сметаны, яйцо, ложку муки, соль, перец и другие специи по желанию.

С тестом вообще ничего не выдумываем и просто берем готовое, примерно 250 граммов. Смазываем форму маслом, раскатываем тесто, а в середину отправляем начинку. Сверху накрываем фольгой и запекаем сначала час на 200 градусах, потом снимаем фольгу и продолжаем при этой же температуре еще полчасика.

