Как правильно собирать и хранить мандарины

Первая партия азербайджанских мандаринов скоро появится на прилавках России. В республике начался сезон цитрусовых. Их собирают на больших плантациях, а покупают прямо в садах тоннами. Об урожае этого года — корреспондент «МИР 24» Эльшан Алиев.

В садах Рамиля Шукюрова сейчас многолюдно. У него тысячи плодовых деревьев. На каждом до 150 килограммов мандаринов. Собирать надо быстро, пока погода позволяет. Дожди сейчас есть, но короткие.

Рамиль Шукюров, фермер:

«Этими ножницами должен овладеть каждый сборщик. Будь ты мужчина или женщина. Здесь нужно правильно сжимать рукоятки, чтобы не повредить ладони или пальцы».

Сборщиками управляет мангабашчы, он главный на плантации. Направляет бригады туда, где фрукты самые спелые. Каждый собирает по 50 ящиков мандаринов за смену.

Лейла Ширинова, сборщица:

«Мы собираем плоды вручную. Срезаем аккуратно, оставляем на каждом плодоножку. Это для того, чтобы плод еще дольше сохранил свой вид».

В пункте сортировки мандарины перебирают. Крупные и мелкие по разным ящикам. Самые большие плоды продают по 4 маната, это почти 190 российских рублей.

«По правилам укладываем их плодоножкой вниз. Это позволяет им долго не портиться. А это выгодно тем, кто вывозит фрукты за пределы страны», — рассказала сортировщица Гюльзар Мехтиева.

Первая партия мандаринов поедет в Россию, Индонезию, Саудовскую Аравию. Цитрусовые отправят на Украину и Филиппины. Мандарины из Азербайджана ждут в Германии, Чехии и Нидерландах.