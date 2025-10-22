Рецепт пяти вкусных блюд из манки

Человека, который не пробовал бы манную кашу, на пост-советском пространстве отыскать, пожалуй, крайне сложно. Оно и понятно: манка полезна тем, что легко усваивается и мягко поддерживает организм в любом возрасте. В ней есть витамины группы B (B1, B2, B6, фолиевая кислота), которые отвечают за работу нервной системы и метаболизм, а также железо, магний, калий, фосфор и цинк — все, что нужно для энергии, крепких костей и здоровой крови.

Крупа содержит немного белка и почти не имеет клетчатки в составе, поэтому она подходит малышам и людям с чувствительным желудком — и помогает восстановиться после болезни. А благодаря сложным углеводам дает ровную, долгую энергию без резких скачков сахара. Но манка — не только для детских каш (особенно вот такой, липкой и с комками, брр). Из этой крупы получаются нежные десерты, пышные запеканки, рассыпчатое тесто и даже изысканные завтраки. Шеф-повар Руслан Миронов дал простые, но интересные рецепты, которые помогут взглянуть на манку по-новому.

Манник на кефире

Ингредиенты

Манка — 1 стакан.

Кефир — 1 стакан.

Сахар — ½ стакана.

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Щепотка соли, ванилин, немного масла для формы.

Орехи или ягоды для посыпки (опционально).

Приготовление

Манку залить кефиром и оставить на полчаса — она должна набухнуть. Затем добавить яйца, сахар, соль и ванилин, все перемешать. Всыпать разрыхлитель, аккуратно перемешать и вылить в смазанную форму, посыпать сверху толчеными орехами или ягодами, но можно обойтись и без этого. Выпекать при 180°С около 35–40 минут до золотистой корочки. Манник получается влажный и ароматный.

Сырники с манкой и изюмом

Ингредиенты

Творог — 400 г.

Манка — 3 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 2 ст. л.

Изюм — по вкусу.

Мука для обсыпки, масло для жарки.

Приготовление

Творог размять вилкой, добавить яйцо, сахар и манку, перемешать и оставить на 15 минут. Подмешать изюм, сформировать шарики и обвалять их в муке. Обжарить с двух сторон до румяной корочки. Манка делает сырники плотными снаружи, но нежными внутри.

Манная запеканка с яблоками

Ингредиенты

Молоко — 500 мл.

Манка — 4 ст. л.

Яйца — 2 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Яблоки — 2–3 шт.

Корица, масло, щепотка соли.

Приготовление

Сварить густую манную кашу на молоке с сахаром и солью, немного остудить. Добавить яйца и перемешать до однородности. В форму выложить половину каши, затем слой яблочных ломтиков с корицей, сверху — оставшуюся кашу. Выпекать при 180°С около 40 минут. Получается ароматная, золотистая запеканка с карамельной корочкой.

Манные оладьи с бананом

Ингредиенты

Манка — ½ стакана.

Кефир — ½ стакана.

Банан — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Разрыхлитель — ½ ч. л.

Приготовление

Манку замочить в кефире на 15–20 минут. Банан размять вилкой, добавить яйцо и сахар, соединить с манкой, всыпать разрыхлитель. Жарить на среднем огне без крышки. Оладьи получаются пушистыми, чуть карамельными, с мягким ароматом банана — идеальный завтрак или десерт к кофе.

Хрустящее манное печенье

Ингредиенты

Масло сливочное — 100 г.

Сахар — 100 г.

Манка — ½ стакана.

Мука — 1 стакан.

Яйцо — 1 шт.

Разрыхлитель — 1 ч. ложка, щепотка соли, ванилин.

Приготовление

Размягченное масло взбить с сахаром и яйцом, добавить манку и оставить на 10 минут. Затем подсыпать муку с разрыхлителем, вымешать мягкое тесто. Скатать шарики, выложить на пергамент, прижать вилкой. Выпекать при 180°С около 15 минут до золотистого цвета. Печенье хрустит, как песочное, но с легкой рассыпчатой текстурой — манка придает ему особую хрупкость.