Как готовить говяжий язык: пять проверенных рецептов
Говяжий язык представляет собой плотную, нежную мякоть с богатым вкусом, которая отлично держит форму и прекрасно сочетается с яркими соусами. Он прост в приготовлении, нужно лишь знать правильную технику. «Рамблер» поделится подробной инструкцией, советами по обработке и проверенными рецептами.
Базовые правила
- Выбирайте свежий или охлажденный язык. Вес обычно 800–1500 г — для семьи из четырех–шести человек хватит одного среднего языка.
- Перед готовкой язык обычно очищают от внешней пленки и обрезают корень с остатками хрящей — но полное снятие кожи проще делать после варки. После нее кожица снимается почти сама.
- Основные методы приготовления: долгое тушение/варка, приготовление в скороварке (мультиварке с функцией под давлением), су-вид и запекание/гратенирование после предварительной термической обработки.
- Время приготовления (ориентиры): на медленном огне два–три часа; в скороварке — 45–90 минут; в вакууме (68 °C) — 18–24 часа. Язык готов, когда нож входит легко, а при нажатии мясо мягкое.
- Хранится язык в холодильнике до трех–четырех дней; в морозилке — до трех месяцев (в вакуумной упаковке — дольше).
Классический способ варки языка
- говяжий язык — 1,0–1,3 кг
- лук — 1 головка
- морковь — 1 шт.
- стебель сельдерея или петрушки — несколько веточек
- лавровый лист — 2 шт.
- черный перец горошком — 8–10 шт.
- соль — по вкусу
Шаги:
- Язык промойте теплой водой, положите в большую кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы вода покрывала мясо на 3–4 см. Доведите до кипения и слейте первую воду — так уйдет часть примесей.
- Залейте снова чистой водой, добавьте лук, морковь, сельдерей, лавровый лист и перец. Доведите до легкого кипения, уменьшите огонь до слабого и поддерживайте едва заметное кипение (слабое «свежение») два–три часа в зависимости от размера языка. Снимайте пену по мере необходимости.
- Проверьте готовность: в самое толстое место воткните нож — он должен входить легко.
- Выньте язык и дайте остыть 15–20 минут, чтобы можно было его держать в руках. Снимите грубую кожу — она легко отделяется. Охладите полностью в бульоне или отдельной емкости — так язык сохранит сочность.
- Процедите бульон — потом его можно будет использовать для супа или соуса.
- Если хотите получить блюдо с плотной текстурой для нарезки, поставьте язык на несколько часов в холодильнике — так он лучше режется ровными ломтиками.
Рецепт 1 — Вареный язык со сметанно-горчичным соусом
Ингредиенты:
- вареный язык — 1 шт.
- сметана 20% — 200 г
- зернистая горчица — 1 ст. л.
- лимонный сок — 1 ч. л.
- мелко нарезанная зелень (укроп, петрушка) — 1 ст. л.
- соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте остывший язык тонкими ломтиками (2–3 мм).
- Смешайте сметану, горчицу, лимонный сок, зелень, посолите и поперчите.
- Подавайте ломтики языка с соусом, горячие — как основное блюдо, или охлажденные — на закуску.
- Подача: отварной картофель или молодой картофель в мундире, маринованные огурцы, хрустящий хлеб.
Рецепт 2 — Язык в русской традиции
© Максим Крысанов/iStock.com
Ингредиенты:
- вареный язык — 1 шт.
- тертый столовый хрен — 2 ст. л. (или по вкусу)
- сметана или майонез — 120–150 г
- уксус яблочный — 1 ч. л.
- соль, сахар — щепотка
Способ приготовления:
- Смешайте хрен со сметаной/майонезом, добавьте немного уксуса, щепотку сахара для баланса.
- Нарежьте язык тонкими пластами, выложите на тарелку и полейте хреновым соусом или подайте соус в отдельной пиале.
- Для более выраженного аромата используйте свежий хрен, но аккуратно — он очень острый.
Рецепт 3 — Язык в красном вине
Ингредиенты:
- язык — 1 шт. (предварительно отваренный)
- лук — 2 шт.
- морковь — 1 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- красное вино сухое — 300 мл
- томатная паста — 1 ст. л.
- тимьян, лавр — по вкусу
- сливочное масло — 20 г
- соль, перец
Способ приготовления:
- Язык нарежьте кубиками или толстыми ломтями.
- В глубокой сковороде растопите масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и чеснок. Всыпьте томатную пасту, немного обжарьте.
- Положите кусочки языка, залейте вином так, чтобы почти покрыть мясо. Добавьте тимьян и лавр, немного воды при необходимости. Тушите на медленном огне 30–40 минут до густого соуса.
- Подавайте с картофельным пюре или полентой.
Рецепт 4 — Тако де ленья
© carlosrojas20/iStock.com
Ингредиенты:
- мягкий отварной язык — 1 шт.
- лук — 1 шт.
- чеснок — 3 зубчика
- говяжий бульон — 300 мл
- молотый кумин, паприка, чили — по вкусу
- кукурузные тортильи, кинза, лайм, маринованный лук, сальса — для подачи
Способ приготовления:
- После варки нарежьте язык кубиками или разорвите на волокна.
- В сотейнике слегка обжарьте лук и чеснок, добавьте специи, влейте бульон и тушите, пока жидкость не уменьшится и кусочки не станут мягкими и ароматными.
- Нагрейте тортильи, выложите язык, добавьте кинзу, маринованный лук, сальсу и сок лайма.
Рецепт 5 — Пикантный салат с языком и маринованными овощами
© Ann_Zhuravleva/iStock.com
Ингредиенты:
- отварной язык — 300–400 г
- маринованные огурцы и лук — по вкусу
- зеленый салат (листовой), руккола — горсть
- оливковое масло, лимонный сок, дижонская горчица — для заправки
- соль, перец
Способ приготовления:
- Язык нарежьте тонкими полосками.
- Смешайте листья салата, маринованные овощи, добавьте язык.
- Заправьте смесью из оливкового масла, лимонного сока и горчицы и подавайте к столу.
Говяжий язык — универсален. Он хорошо впишется и в центр праздничного стола, и станет отличным перекусом на работе. Так что смело добавляйте его в свой еженедельный рацион.
