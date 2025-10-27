Как готовить говяжий язык: пять проверенных рецептов

Говяжий язык представляет собой плотную, нежную мякоть с богатым вкусом, которая отлично держит форму и прекрасно сочетается с яркими соусами. Он прост в приготовлении, нужно лишь знать правильную технику. «‎Рамблер» поделится подробной инструкцией, советами по обработке и проверенными рецептами.

Базовые правила

Выбирайте свежий или охлажденный язык. Вес обычно 800–1500 г — для семьи из четырех–шести человек хватит одного среднего языка. Перед готовкой язык обычно очищают от внешней пленки и обрезают корень с остатками хрящей — но полное снятие кожи проще делать после варки. После нее кожица снимается почти сама. Основные методы приготовления: долгое тушение/варка, приготовление в скороварке (мультиварке с функцией под давлением), су-вид и запекание/гратенирование после предварительной термической обработки. Время приготовления (ориентиры): на медленном огне два–три часа; в скороварке — 45–90 минут; в вакууме (68 °C) — 18–24 часа. Язык готов, когда нож входит легко, а при нажатии мясо мягкое. Хранится язык в холодильнике до трех–четырех дней; в морозилке — до трех месяцев (в вакуумной упаковке — дольше).

Классический способ варки языка

говяжий язык — 1,0–1,3 кг

лук — 1 головка

морковь — 1 шт.

стебель сельдерея или петрушки — несколько веточек

лавровый лист — 2 шт.

черный перец горошком — 8–10 шт.

соль — по вкусу

Шаги:

Язык промойте теплой водой, положите в большую кастрюлю, залейте холодной водой так, чтобы вода покрывала мясо на 3–4 см. Доведите до кипения и слейте первую воду — так уйдет часть примесей. Залейте снова чистой водой, добавьте лук, морковь, сельдерей, лавровый лист и перец. Доведите до легкого кипения, уменьшите огонь до слабого и поддерживайте едва заметное кипение (слабое «свежение») два–три часа в зависимости от размера языка. Снимайте пену по мере необходимости. Проверьте готовность: в самое толстое место воткните нож — он должен входить легко. Выньте язык и дайте остыть 15–20 минут, чтобы можно было его держать в руках. Снимите грубую кожу — она легко отделяется. Охладите полностью в бульоне или отдельной емкости — так язык сохранит сочность. Процедите бульон — потом его можно будет использовать для супа или соуса. Если хотите получить блюдо с плотной текстурой для нарезки, поставьте язык на несколько часов в холодильнике — так он лучше режется ровными ломтиками.

Рецепт 1 — Вареный язык со сметанно-горчичным соусом

Ингредиенты:

вареный язык — 1 шт.

сметана 20% — 200 г

зернистая горчица — 1 ст. л.

лимонный сок — 1 ч. л.

мелко нарезанная зелень (укроп, петрушка) — 1 ст. л.

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте остывший язык тонкими ломтиками (2–3 мм). Смешайте сметану, горчицу, лимонный сок, зелень, посолите и поперчите. Подавайте ломтики языка с соусом, горячие — как основное блюдо, или охлажденные — на закуску. Подача: отварной картофель или молодой картофель в мундире, маринованные огурцы, хрустящий хлеб.

Рецепт 2 — Язык в русской традиции

Ингредиенты:

вареный язык — 1 шт.

тертый столовый хрен — 2 ст. л. (или по вкусу)

сметана или майонез — 120–150 г

уксус яблочный — 1 ч. л.

соль, сахар — щепотка

Способ приготовления:

Смешайте хрен со сметаной/майонезом, добавьте немного уксуса, щепотку сахара для баланса. Нарежьте язык тонкими пластами, выложите на тарелку и полейте хреновым соусом или подайте соус в отдельной пиале. Для более выраженного аромата используйте свежий хрен, но аккуратно — он очень острый.

Рецепт 3 — Язык в красном вине

Ингредиенты:

язык — 1 шт. (предварительно отваренный)

лук — 2 шт.

морковь — 1 шт.

чеснок — 2 зубчика

красное вино сухое — 300 мл

томатная паста — 1 ст. л.

тимьян, лавр — по вкусу

сливочное масло — 20 г

соль, перец

Способ приготовления:

Язык нарежьте кубиками или толстыми ломтями. В глубокой сковороде растопите масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и чеснок. Всыпьте томатную пасту, немного обжарьте. Положите кусочки языка, залейте вином так, чтобы почти покрыть мясо. Добавьте тимьян и лавр, немного воды при необходимости. Тушите на медленном огне 30–40 минут до густого соуса. Подавайте с картофельным пюре или полентой.

Рецепт 4 — Тако де ленья

Ингредиенты:

мягкий отварной язык — 1 шт.

лук — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

говяжий бульон — 300 мл

молотый кумин, паприка, чили — по вкусу

кукурузные тортильи, кинза, лайм, маринованный лук, сальса — для подачи

Способ приготовления:

После варки нарежьте язык кубиками или разорвите на волокна. В сотейнике слегка обжарьте лук и чеснок, добавьте специи, влейте бульон и тушите, пока жидкость не уменьшится и кусочки не станут мягкими и ароматными. Нагрейте тортильи, выложите язык, добавьте кинзу, маринованный лук, сальсу и сок лайма.

Рецепт 5 — Пикантный салат с языком и маринованными овощами

Ингредиенты:

отварной язык — 300–400 г

маринованные огурцы и лук — по вкусу

зеленый салат (листовой), руккола — горсть

оливковое масло, лимонный сок, дижонская горчица — для заправки

соль, перец

Способ приготовления:

Язык нарежьте тонкими полосками. Смешайте листья салата, маринованные овощи, добавьте язык. Заправьте смесью из оливкового масла, лимонного сока и горчицы и подавайте к столу.

Говяжий язык — универсален. Он хорошо впишется и в центр праздничного стола, и станет отличным перекусом на работе. Так что смело добавляйте его в свой еженедельный рацион.

