Томление в земле: старинный способ приготовить идеальное мясо

При визите в деревню автор канала «Большое сердце» узнал, как закопанная в землю кастрюля позволяет приготовить мясо настолько вкусным и нежным, что попробовать этот способ просто необходимо. Местные унаследовали метод от предков и не представляют, как можно готовить по-другому.

Сначала они копают яму глубиной около 30 сантиметров, нагревают песок в яме два часа. Затем погружают мясо в кастрюле под крышкой, обернутой мокрой тканью, и засыпают землей. А дальше выдерживают около 5 часов для томления.

В результате мясо получается сочным и ароматным настолько, что его можно почувствовать за сотню метров. Местные жители ценят способ за надежность и не собираются менять его на кухонные приборы.

