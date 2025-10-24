Исследование показало, как изменился спрос на макароны

Если раньше макароны были продуктом на каждый день, то теперь это предмет гастрономического выбора. К Всемирному дню макарон «ВкусВилл» проанализировал, как изменились вкусы покупателей и почему паста остается одним из самых универсальных и любимых россиянами продуктов.

В пресс-службе «ВкусВилла» рассказали «Сфера Медиа», что за год ассортимент макарон под собственной торговой маркой сети увеличился примерно на 25%, главным образом за счет лапши быстрого приготовления. Формат удобен, не требует долгой готовки и вписывается в ритм городской жизни. Всего в категории представлено около 50 позиций.

Какие макароны самые популярные

Несмотря на появление новых форм, покупатели остаются верны проверенной классике. Стабильно в лидерах макароны «Спагетти», «Вермишель» и перо рифлёное. Это универсальные варианты: их одинаково часто выбирают для семейных ужинов и быстрых блюд на каждый день.

Пик продаж приходится на осенне-зимний период. Когда снижается температура, растет спрос на сытные и простые продукты. Кроме того, в периоды экономической неопределенности потребители чаще покупают товары с длительным сроком хранения — макаронные изделия и крупы обеспечивают чувство стабильности и позволяют экономить.

Осознанное потребление макарон

Современные покупатели все чаще обращают внимание на качество, состав и структуру пасты. Твердые сорта пшеницы ценят прежде всего за содержание медленных углеводов и клетчатки, благодаря которым блюдо получается сытным и сбалансированным. Кроме того, такие макароны не слипаются и сохраняют форму после варки. В числе самых популярных — свежая паста тальолини, орзо, спагетти и цельнозерновые джемелли.

Татьяна Ларина, старший бренд-стратег «ВкусВилла», отмечает, что внимание к деталям выросло:

«Покупатели обращают внимание не только на бренд, но и на состав, вид муки и питательную ценность. Особенно это заметно в сегменте альтернативных макарон — из нута, чечевицы и гречки. Людям важно понимать, какую пользу они получают и из чего сделан продукт».

Осознанность становится ключевым трендом: пасту выбирают не только по цене, но и по тому, как она вписывается в образ жизни, привычки и систему питания.

Эксперименты со вкусом

Параллельно растет интерес к новым и необычным видам пасты. В компании рассказали, что одним из самых заметных открытий стал птитим с чернилами каракатицы. Его темный цвет и оригинальный вкус сначала вызывали любопытство, а теперь его покупают регулярно. Рост популярности таких позиций отражает изменение отношения к продукту. Паста перестала быть исключительно базовым гарниром. Для многих покупателей это способ экспериментировать с текстурой, цветом и подачей, не выходя за рамки привычных рецептов.

Паста как часть семейных традиций

Как отмечает «ВкусВилл», комбинация «паста + соус» является для покупателей символом простоты и предсказуемого результата: за 15 минут можно получить полноценное блюдо ресторанного уровня. Паста все чаще становится не просто блюдом, а элементом заботы о себе и близких. Семейные ужины и детские обеды всё чаще строятся вокруг макарон с добавлением овощей или в форме зверушек и букв. Такая паста делает еду интереснее.

